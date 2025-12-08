Naši Portali
RANOJUTARNJA NESREĆA

Volkswagen udario i teško ozlijedio pješakinju u Novom Zagrebu, policija traži svjedoke

Ilustracija/ Policijski automobil
PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
08.12.2025.
u 14:40

Svjedoci se mogu javiti na broj telefona 01/6530-870 ili pozivom na policijsku hitnu liniju 192

Danas oko 6.40 sati, u Novom Zagrebu na raskrižju Ulice svetog Mateja i Čalogovićeve ulice dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali vozač osobnog automobila i pješakinja. Prema izvješću policije, radi se o osobnom automobilu marke Volkswagen Up bijele boje. U nesreći je pješakinja teško ozlijeđena. Policija poziva sve moguće svjedoke događaja da se jave kako bi se utvrdile točne okolnosti nesreće. Svjedoci se mogu javiti na broj telefona 01/6530-870 ili pozivom na policijsku hitnu liniju 192.
