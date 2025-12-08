Naši Portali
Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Putinu je Indija odličan nadomjestak budući da mu Kina ne daje punu pomoć

Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi arrive for an informal dinner in New Delhi
Alexander Kazakov/REUTERS
08.12.2025. u 14:58

Razlog je kao i obično nafta. Indija je zbog rata u Ukrajini došla u situaciju da rusku naftu kupuje po iznimno diskontiranim cijenama što je i učinila. To se nije dopalo Donaldu Trumpu koji je zaprijetio pa onda i uveo dodatne carine na indijsku robu koja se uvozi u Ameriku, sada je to ukupno 50 posto

Razgovori između indijskog premijera Narendre Modija i ruskog predsjednika Vladimira Putina i ovoga su puta počeli neobavezno. Modi je u četvrtak dočekao Putina na aerodromu, a potom su njih dvojica sjela u službeni automobil indijskog premijera i krenuli prema New Delhiju. I lani, kada je Modi posjetio Rusiju, bilo je slično. Dvojica se šefova država nisu bavila ničim po ustaljenom protokolu; radije su se vozikali okolo, hranili životinje, gledali priredbe. Ali njihovi razgovori sasvim sigurno nisu bili neobavezni, jer njihove zemlje smatraju da su jedna drugoj ne samo ključni trgovinski nego i strateški partner. Modi je od Putina lani dobio najviše rusko državno odlikovanje, Red svetog Andrije Apostola, a ono se doista ne daje tek onako i bilo kome.

Ključne riječi
Rosnjeft nafta Lukoil Vladimir Putin Indija

