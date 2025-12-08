Putinu je Indija odličan nadomjestak budući da mu Kina ne daje punu pomoć

Razgovori između indijskog premijera Narendre Modija i ruskog predsjednika Vladimira Putina i ovoga su puta počeli neobavezno. Modi je u četvrtak dočekao Putina na aerodromu, a potom su njih dvojica sjela u službeni automobil indijskog premijera i krenuli prema New Delhiju. I lani, kada je Modi posjetio Rusiju, bilo je slično. Dvojica se šefova država nisu bavila ničim po ustaljenom protokolu; radije su se vozikali okolo, hranili životinje, gledali priredbe. Ali njihovi razgovori sasvim sigurno nisu bili neobavezni, jer njihove zemlje smatraju da su jedna drugoj ne samo ključni trgovinski nego i strateški partner. Modi je od Putina lani dobio najviše rusko državno odlikovanje, Red svetog Andrije Apostola, a ono se doista ne daje tek onako i bilo kome.
Razlog je kao i obično nafta. Indija je zbog rata u Ukrajini došla u situaciju da rusku naftu kupuje po iznimno diskontiranim cijenama što je i učinila. To se nije dopalo Donaldu Trumpu koji je zaprijetio pa onda i uveo dodatne carine na indijsku robu koja se uvozi u Ameriku, sada je to ukupno 50 posto
