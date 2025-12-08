Autonomna plovila, umjetna inteligencija i ratni brodovi protiv ruskih podmornica: Tek su predstavili sustav, a već ga zovu revolucionarnim

POSLJEDNJI ČAVAO U LJES

Kako su tri čovjeka iz lovačke kuće u Beloveškoj šumi srušila supersilu i promijenila svijet

Nakon gomilanja unutrašnjih problema i reformi koje su se izjalovile i izmakle kontroli, jedan loše organiziran, neuspjeli državni udar, u kolovozu 1991. godine, zapečatio je sudbinu Sovjetskog Saveza. Konačni čin odigrao se 8. prosinca te godine u lovačkoj kući u Beloveškoj šumi u Bjelorusiji, kada su trojica predsjednika republika zabila posljednji čavao u lijes SSSR-a. Crvena zastava sa srpom i čekićem posljednji se put na Kremlju zavijorila 25. prosinca 1991., kada je spuštena, što je i simbolički označilo smrt jedne od dvije svjetske supersile, a time i kraj jedne ere