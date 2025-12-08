Naši Portali
ŽELE BITI ISPRED RUSA

Autonomna plovila, umjetna inteligencija i ratni brodovi protiv ruskih podmornica: Tek su predstavili sustav, a već ga zovu revolucionarnim

Autor
Danijel Prerad
08.12.2025.
u 12:10

Atlantski bastion izravan je odgovor na ponovno povećanje ruskih podmorničkih i podvodnih aktivnosti, uključujući aktivnosti ruskog špijunskog broda Yantar oko britanskih voda, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane

Velika Britanija predstavila je rad na svom programu „Atlantic Bastion“, kojeg britansko Ministarstvo obrane naziva „revolucionarnim“ i koji bi trebao Britaniju učiniti sigurnijom od ruskih podmorskih prijetnji u sjevernom Atlantiku kroz transformaciju Kraljevske mornarice i njezinih sposobnosti za lov na podmornice. Atlantski bastion će kombinirati autonomna plovila i umjetnu inteligenciju s ratnim brodovima i zrakoplovima kako bi stvorio visoko naprednu hibridnu silu za zaštitu podmorskih kabela i cjevovoda. Od ovog plana očekuje se i stvaranje radnih mjesta u obrambenom sektoru u Britaniji.

Ključne riječi
obrana Velika Britanija Rusija

