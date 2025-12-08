Autonomna plovila, umjetna inteligencija i ratni brodovi protiv ruskih podmornica: Tek su predstavili sustav, a već ga zovu revolucionarnim

Velika Britanija predstavila je rad na svom programu „Atlantic Bastion“, kojeg britansko Ministarstvo obrane naziva „revolucionarnim“ i koji bi trebao Britaniju učiniti sigurnijom od ruskih podmorskih prijetnji u sjevernom Atlantiku kroz transformaciju Kraljevske mornarice i njezinih sposobnosti za lov na podmornice. Atlantski bastion će kombinirati autonomna plovila i umjetnu inteligenciju s ratnim brodovima i zrakoplovima kako bi stvorio visoko naprednu hibridnu silu za zaštitu podmorskih kabela i cjevovoda. Od ovog plana očekuje se i stvaranje radnih mjesta u obrambenom sektoru u Britaniji.
