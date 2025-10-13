Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
MRTAV PIJAN

Udario u prometni znak i pobjegao s mjesta nesreće: Policajci ga pronašli pa se iznenadili koliko je napuhao

Dubrovnik: Promotivne aktivnosti Policijske akademije i Policijske škole "Josip Jović"
Grgo Jelavic/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
13.10.2025.
u 15:08

Protiv vozača slijedi prekršajni nalog, a predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 2.030,00 eura

Mrtav pijan bio je jedan muškarac (36) koji je uzrokovao prometnu nesreću još u petak u mjestu Alilovci u požeško-slavonskoj županiji. On je u petak oko 13.15 sati upravljao osobnim automobilom kada je sletio vozilom na putnu bankinu te udario u prometni znak. Pritom nije koristio sigurnosni pojas, a nakon nesreće je napustzio mjesto događaja. Međutim, policajci su ga brzo pronašli. 

Odmah su ga alkotestirali i utvrdili da je u organizmu imao 4,58 promila alkohola zbog čega je prevezen u  Opću županijsku bolnicu Požega zbog pregleda gdje je zadržan zbog visokog stupnja alkoholiziranosti.

Protiv vozača slijedi prekršajni nalog, a predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 2.030,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci i devet negativnih prekršajnih bodova.
Ključne riječi
pijan vozio pijani vozač

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još