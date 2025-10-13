Udario u prometni znak i pobjegao s mjesta nesreće: Policajci ga pronašli pa se iznenadili koliko je napuhao

Mrtav pijan bio je jedan muškarac (36) koji je uzrokovao prometnu nesreću još u petak u mjestu Alilovci u požeško-slavonskoj županiji. On je u petak oko 13.15 sati upravljao osobnim automobilom kada je sletio vozilom na putnu bankinu te udario u prometni znak. Pritom nije koristio sigurnosni pojas, a nakon nesreće je napustzio mjesto događaja. Međutim, policajci su ga brzo pronašli.

Odmah su ga alkotestirali i utvrdili da je u organizmu imao 4,58 promila alkohola zbog čega je prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega zbog pregleda gdje je zadržan zbog visokog stupnja alkoholiziranosti.

Protiv vozača slijedi prekršajni nalog, a predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 2.030,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci i devet negativnih prekršajnih bodova.