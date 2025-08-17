Udar groma izazvao požar kod Trogira: Na intervenciji 40 vatrogasaca

Udar groma izazvao je požar u nedjelju poslije podne na području Vrsine, zapadno od Trogira, koji je zahvatio borovu šumu, ali su ga vatrogasci stavili pod kontrolu i nisu ugrožene kuće, izvijestili su iz Javne vatrogasne postrojbe Trogir.
"Udarom groma vatra se zapalila na više mjesta, intervencijom 40-ak vatrogasca s 15 vozila požar je stavljen pod kontrolu i spriječeno je njegovo širenje," rekao je Hini Marin Buble, zapovjednik trogirske vatrogasne postrojbe. U gašenju požar sudjeluju vatrogasci iz Trogira, Marine, Seget Vranjica, Okruga i Slatine.
Dojava o požaru zaprimljena je u 13.45, rekli su vatrogasci.
