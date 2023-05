Učiteljice kažnjene jer su upozoravale na nasilje u školi. Ravnateljica: Roditelji govore istinu

Dvije razrednice, roditelji dva razreda, ravnateljica škole, političke stranke, inspekcija te jedan dječak i njegovi roditelji. Sve to akteri su prave drame koja je eskalirala u Osnovnoj školi Strožanac u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Učenik petog razreda u školu je prije tjedan dana na sat njemačkog stigao s po nekima šipkom, po drugima odvijačem, te prema navodima ostalih učenika prijetio da će biti novi Kosta.

Razrednica učenika za događaj je doznala dan nakon incidenta i to zahvaljujući upozorenjima roditelja te odmah nazvala policiju, a nakon dolasku policije i dan poslije događaja u učenikovoj torbi pronađen je sporni predmet. Koji je pak ostao u posjedu ravnateljice škole Žane Prižmić, policija ga nije izuzela.

Nogom udario nastavnicu

– Slučaj sam po saznanju prijavila policiji držeći se uputa koje je 16. svibnja objavilo Ministarstvo obrazovanja za sve škole. No zbog direktnog poziva policiji dobila sam opomenu pred otkaz jer nisam prvo obavijestila ravnateljicu iako je sam ministar Fuchs izdao jasnu uputu u postupanju u takvim situacijama – potvrdila je za Večernji list učenikova razrednica Jelena Vrdoljak. Opomenu potpisuje ravnateljica škole Žana Prižmić i to djelatnici Vrdoljak, koja je do slučaja sa šipkom druga razrednica prozvanog učenika. Naime, u njezin razred učenik je stigao 20. ožujka ove godine, nakon problema u istoj školi.

U tom kratkom razdoblju – od ožujka do prije tjedan dana – isti taj učenik već je, potvrđuju to mnogi zaposlenici škole, nogom udario jednu nastavnicu u koljeno i neprimjereno se ponašao na nastavi. Prije 20. ožujka taj je dječak pohađao drugi razred u drugoj smjeni iste škole. Premještaj iz jednog u drugi razred, potvrđuje otac prozvanog učenika za Večernji list, odvio se na njihov zahtjev. Roditelji djece iz razreda iz kojeg je učenik premješten s kojima smo razgovarali tvrde kako je problema s tim učenikom bilo i prijašnjih godina i škola je o tome itekako bila obaviještena, no u prva četiri razreda ništa se nije poduzimalo.

Roditelji su složni: dječaku koji je udarao, gurao, uznemiravao svoje kolege i ometao nastavu odavno je trebalo pružiti ruku pomoći, a sve je kulminiralo upravo u V. razredu kada su se brojni ekscesi dogodili. Sve do prije desetak dana dječak nije imao nikakvu službenu dijagnozu, ADHD mu je sada potvrđen i od prije desetak dana uz njega na nastavi sjedi i asistentica u nastavi – zadužena za njegovo ponašanje. Ometanje nastave, nasilnički i grub odnos prema učenicima iz razreda iz kojeg je premješten evidentirani su u e-dnevniku, potvrdili su za Večernji list pojedini nastavnici, no to nije spriječilo ravnateljicu Prižmić da poželi prvoj i tada već bivšoj razrednici učenika, Zrinki Perković Dodik udijeliti izvanredni otkaz.

Taj se otkaz u školi opravdava temeljem nalaza Prosvjetne inspekcije u kojem je navodno utvrđeno da je bivša razrednica načinila niz grubih pedagoških propusta, iako su svi profesori upisivali u e-dnevnik opaske za navedenog učenika, a ona, potvrđuju to pojedini nastavnici, reagirala sukladno tim navodima. Roditelji učenika iz bivšeg razreda s kojima smo razgovarali kažu da je Perković Dodik upozoravala školu i sve službe na brojne propuste. Prema neslužbenim informacijama, učenik je u prvom polugodištu V. razreda bio uključen u razgovore sa psihologicom škole, na koje, potvrđuju pojedini profesori, nije dolazio redovito, za što također postoji pisana evidencija. Prva razrednica odgovorila je prijavom ravnateljice škole DORH-u optuživši je za zataškavanje slučaja, a onda se u priču uplela i politika – školski odbor čine, poručuju iz stranke Most, članovi HDZ-a, a isti Most konferenciju za novinare održava pred obrazovnom ustanovom, još više čineći štetu dječaku kojem evidentno treba pomoći i koji za pomoći vapi otprije. Sve to u ponedjeljak je rezultiralo i potvrdom školskog odbora otkaza bivšoj razrednici Perković Dodik.

Nikola Grmoja najavio je kako će u Saboru o ovome pitati ministra Fuchsa, ustvrdivši kako ravnateljica, koja je, kako kaže, istaknuta članica HDZ-a u Podstrani, želi zataškati nasilje u školi.

Asistentica tek stigla

– Ravnateljica i stručne službe škole pokušavaju zataškati vršnjačko nasilje. I to rade na okrutan način. Učiteljici koja je jedina u školi reagirala na vršnjačko nasilje ravnateljica želi izvanredno otkazati ugovor o radu. Tako ravnateljica želi prebaciti svu odgovornost na učiteljicu i sačuvati svoju poziciju. U cijelu se priču uključila Prosvjetna inspekcija, za koju sam prije nekoliko mjeseci izjavio da je tumor hrvatskog školstva, a razlog je to što radi pod palicom HDZ-a – rekao je Ante Popović, Mostov županijski vijećnik. Inspekcija ministarstva u školi je bila 29. i 31. ožujka, dakle kada je učenik već bio premješten u drugi razred i to na poziv i roditelja bivšeg i sadašnjeg razreda. Svi odreda ukazuju na isto: škola nije pomogla dječaku na vrijeme. S druge strane, inspekcija je poništila sve odgojne mjere koje mu je izdala prva razrednica – učenik je došao do strogog ukora, no za sve to inspekcija je utvrdila da nije relevantno. I to su razlozi zbog kojih je među ostalim ravnateljica prvoj učenikovoj razrednici sada udijelila otkaz. Podršku bivšoj razrednici učenika u ponedjeljak su pružili i roditelji i učenici poručivši "Ne damo Zrinku" naglasivši da je pomagala svima.

– S njim je uvijek bilo teže nego s ostalima, tražio je više pažnje i vremena, ali učiteljica do IV. razreda bila mu je divna žena i ona je znala bez teškoća to riješiti. Problemi su počeli u V. razredu, tada su uključene i stručne službe i ravnateljica. Dječak je išao na sve moguće pretrage, to traje već dugo, a tek nedavno mu je dijagnosticiran ADHD. Stručne službe škole su puno pomogle, ali s njim se radi – kaže za Večernji list otac učenika. Dječak je premješten u drugi razred na zahtjev roditelja i to, kako kaže otac, nakon što mu je razrednica dala treći ukor.

– Rekao sam razrednici da bi zbog narušenih odnosa bilo dobro da on promijeni razred. Ona je sklopila ruke i rekla: "Molim vas, spasit ćete me." Prebačen je u drugi razred, dobro se uklopio i sve je krenulo dobro. Dijagnosticiran mu je ADHD, dobio je asistenticu. Došla je Prosvjetna inspekcija i kada su ukinuli sve disciplinske mjere koje je razrednica donijela protiv moga sina, za nas su počeli veliki problemi. Bivša razrednica se s tim nije pomirila, počela je nas kao obitelj prozivati da se ne brinemo, a mi smo plaćali privatno još u studenom preglede, da vidimo što je s našim djetetom – tvrdi otac koji kaže da s novom razrednicom dobro surađuje.

– To dijete nije nasilnik i njegovi roditelji govore istinu. Ovdje sam da zastupam interese sve djece, ali i prozvanog dječaka. Istrage su u tijeku, nadležne će institucije odraditi svoje, sudovi će dokazivati, a nakon ovog završetka voljna sam iznijeti cijelu priču – poručila je za Večernji list ravnateljica Osnovne škole Strožanac Žana Prižmić.