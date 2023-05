Profesor učenicama ušao u sobu i fotografirao ih dok su spavale: Na slobodi je uz mjere opreza

Srednjoškolski profesor (52) prijavljen je za neovlašteno snimanje i seksualno uznemiravanje. Trenutno se nalazi na slobodi, a određene su mu zabrane približavanja i uspostavljanja kontakta s dvije učenice. Slučaj je prvotno prijavio ravnatelj, nakon što su mu se obratili roditelji, navodi Slobodna Dalmacija.

Naime, početkom svibnja srednjoškolci su išli na izlet u Italiju te je jedna od učenica prijavila da ju je profesor spolno uznemiravao. Druga učenica navela je kako je profesor ušao u hotelsku sobu oko šest sati ujutro te fotografirao učenice dok su spavale. Fotografije im je i pokazao.

Profesor je priveden na Općinsko državno odvjetništvo te nakon ispitivanja pušten uz mjere opreza. Novinari Slobodne Dalmacije pokušali su kontaktirati ravnatelja, no on se nije javio. S obzirom na to, nije potvrđeno je li profesor suspendiran ili i dalje radi u školi.

