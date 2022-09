Učitelj iz Vinkovaca koji se nalazio u prvom vagonu: Bilo je kao da je tenk pogodio vlak, prevrnuli smo se, ljudi su zapomagali

Ispred bolnice u Novoj Gradiški Denis Sablić (51) iz Vinkovaca, učitelj povijesti da je izjavu za medije o strašnoj nesreći kod Novske.

"Bolje se osjećam, puno bolje nego u vlaku, lakše mi je sad. Ja sam bio u vagonu do lokomotive. Ja sam zvao taksi, zatvorio sam oči na dvije minute. To kada je udarilo, to je kao da je tenk pogodio vlak, nestalo je svjetla, vagon se prevrnuo, ja sam puzao, neka žena je dozivala sina ili muža, samo sam vikao: 'Ljudi jel ima koga' i onda je vatrogasac jedan viknuo čovjek je gore i onda su dva vatrogasca došli do mene i izvukli su me van", ispričao je učitelj iz Vinkovaca koji je išao u posjet obitelji u Novsku.

"Bio sam u nekoj polusvijesti kada je bio udarac, to je bio šok, prevrtanje, ljudi su zapomagali, prvih pola sata nisam znao za sebe. Vagon je pao bočno, neki Sirijci i Iračani su ispuzali, ja sam ostao u vlaku. Vatrogasci su onda s baterijama došli, hvala im puno. Hitna je došla i svi su pomagali", dodao je.

"Rekao mi je liječnik da su mi dva rebra napukla, inače sam optimist. Vjerujem da će sve biti u redu. Malo kod uha imam porezotina. Često putujem u Novsku. Drugi mi je rođendan kada sam čuo da su ljudi poginuli. Do idućeg tjedna neću kući". kazao je Denis dodajući da mu je krunica bila u džepu.