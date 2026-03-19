Kampus kao 'grad duhova', studenti pobjegli nakon izbijanja smrtonosne bolesti: 'Sada je tako tiho...'

Zdravstveni dužnosnici engleskog okruga Kent još uvijek ne mogu potvrditi je li smrtonosno izbijanje meningitisa ograničeno. Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva istražuje dvadeset sumnjivih slučajeva bolesti, od koje su dvije osobe preminule. "Ako pogledate dnevna izvješća koja se objavljuju, broj slučajeva raste, ali ti slučajevi uglavnom se odnose na isto razdoblje kada se dogodila početna izloženost. Gledamo ono što se zove sekundarni prijenos, dakle slučaj koji se potom prenese na još nekoliko ljudi. Moramo to isključiti prije nego što možemo reći da je definitivno ograničeno", kazao je dr. Anjan Ghosh iz Vijeća okruga Kent za BBC.

Vjeruje se da je izbijanje povezano s noćnim klubom u Canterburyju, a vlasnica je rekla kako su oboljela i dvojica zaposlenika. "Mislim da meningitis nije duboko ukorijenjen u našoj svijesti. Ljudi su prestrašeni. Postoji puno anksioznosti", navela je Louise Jones-Roberts, vlasnica noćnog kluba Club Chemistry. Klub je zatvoren nakon izbijanja, a vlasnica je rekla kako neće ponovno otvoriti dok se ne utvrdi da je sve pod kontrolom.

U srijedu je 600 cjepiva podijeljeno studentima na kampusu Sveučilišta Kent, a druga doza bit će im dana najmanje četiri tjedna kasnije. Uz cjepivo, podijeljeno je više od 8400 preventivnih antibiotika. Za sada je cjepivo dostupno samo studentima koji žive u smještaju na kampusu u Canterburyju. Liječnici opće prakse diljem zemlje dobili su upute da prepisuju antibiotike svima koji su posjetili noćni klub od 5. do 7. ožujka, kao i studentima Sveučilišta Kent.

Wes Streeting, ministar zdravstva, rekao je da izbijanje nije nacionalno, no kako ne bi bio iznenađen da postoje slučajevi u različitim dijelovima zemlje koji nisu povezani s izbijanjem u Kentu. "Ono što nas brine kod izbijanja u Canterburyju jest brzina i opseg širenja bolesti - to je neviđeno. Zato smo toliko proaktivni u davanju antibiotika, jer su učinkovito liječenje, ali i u brzom pokretanju cijepljenja na način na koji to inače ne bismo radili", naveo je. Premijer Keir Starmer rekao je da je ovo teško vrijeme za obitelji onih koji su umrli i koji su teško bolesni. Kaže da zdravstveni stručnjaci rade na identificiranju bliskih kontakata, distribuciji antibiotika i započinjanju ciljanog cijepljenja.

Oliver Contreras, 22-godišnji student prava iz Brightona, bio je prvi koji je primio cjepivo. Naime, on je kazao kako je bio na druženjima u nedjelju. Student ekonomije Mohammed Olayinka rekao je da je kampus "kao grad duhova“, dodavši kako su mnogi studenti otišli. I studentica arhitekture Sophie rekla je da su mnogi studenti pobjegli iz grada. "Sada je tako tiho, većina naših prijatelja otišla je kući, čudno je“, rekla je.