Šef policije poslao poruku muškarcu kojeg traže zbog ubojstva: Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda

U Murskom Središću dogodio se brutalan femicid, Josip Oršuš (40) usmrtio je trudnu 29-godišnjakinju, dok je njezinu 28-godišnju trudnu sestru teško ranio. Osumnjičenik je u bijegu, a regija je pod strogim nadzorom svih rodova policije. Operativne snage raspoređene su na terenu i ništa se ne prepušta slučaju, a u potragu su se uključile i hrvatska i slovenska policija.

O tijeku intenzivne istrage za Nova TV je govorio Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće.- Policajci poduzimaju sve mjere i radnje kako bi pronašli počinitelja – rekao je Vrbanec. Potvrdio je kako je automobil osumnjičenika pronađen na teritoriju Slovenije te prevezen u Policijsku upravu međimursku, gdje je obavljena detaljna pretraga.

- Oružje nije pronađeno, ali otkrili smo određene druge tragove i dokaze. Usko surađujemo sa slovenskom policijom kako bismo provjerili određene poveznice za koje sumnjamo da postoje - izjavio je načelnik za Nova TV.

Istragom je utvrđeno da Oršuš iza sebe ima dug kriminalni dosje. - Radi se o osobi iz kriminalnog miljea, s više počinjenih kaznenih djela. Motiv tek treba precizno utvrditi, ali vidljivo je da su obiteljski odnosi bili narušeni. Postojale su i prijave za obiteljsko nasilje, koje su ranije obrađene - rekao je Vrbanec.

Policija je uputila apel građanima da, ako primijete osumnjičenika, odmah obavijeste najbližu policijsku postaju. Vrbanec je poslao i poruku samom bjeguncu: - Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da ovo razriješimo na najbolji mogući način.

Podsjetimo, međimurska policija ranije je obavijestila kako po "Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako je navedena kaznena djela počinio Josip Oršuš, rođen 1985. godine iz Piškorovca, čiju fotografiju javno objavljujemo. Osoba je u bijegu te je naoružana vatrenim oružjem. Danas, 5. prosinca u prijepodnevnim satima na području Republike Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronađen je osobni automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mjesta događaja. Trenutačno slovenska policija provodi očevid na mjestu pronalaska automobila. Za Josipom Oršušem slovenska i hrvatska policija raspisali su tjeralice", javlja međimurska policija.



"Upozoravamo građane da je počinitelj naoružan vatrenim oružjem. Ujedno, pozivamo građane da sve korisne informacije koje bi mogle rezultirati pronalaskom i uhićenjem 40-godišnjaka, odmah dojave na broj telefona 192. Sva saznanja mogu i anonimno dojaviti putem e-maila medjimurska@policija.hr", dodaju.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna: ● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006 ● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222 ● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/