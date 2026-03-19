Sjećate li se Mazala iz 'Smogovaca'? Domaćeg glumca i danas mnogi prepoznaju po toj ulozi, a evo kako izgleda

Kao Mazalo Vragec u kultnoj seriji 'Smogovci', Šaban je nastupao kroz svih šest sezona emitiranih od 1982. do 1997. godine, a prepoznatljivost koju mu je taj lik donio prati ga na ulicama i desetljećima nakon snimanja.
Rođeni Zagrepčanin, Šaban je na Akademiji dramske umjetnosti diplomirao 1980. godine, nakon čega je profesionalni put gradio kroz skupinu 'Akteri' i kazalište Trešnja, da bi se 1989. trajno skrasio u ansamblu Zagrebačkog kazališta mladih.
Premda mu je kazalište primarni medij, ostvario je uloge u više od 30 filmskih naslova te u nizu hit serija poput 'Bitangi i princeza', 'Naše male klinike' i 'Bibina svijeta', dok ga je novija publika mogla pratiti u 'Kumovima' i 'Dnevniku velikog Perice'.