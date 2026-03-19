Sjećate li se Mazala iz 'Smogovaca'? Domaćeg glumca i danas mnogi prepoznaju po toj ulozi, a evo kako izgleda

Hrvatski glumac Damir Šaban, poznat po radu u kazalištu, na filmu i televiziji, proslavio je 68. rođendan, a njegova je karijera ostala neraskidivo vezana uz ulogu s njezina samog početka.
Hrvatski glumac Damir Šaban, poznat po radu u kazalištu, na filmu i televiziji, proslavio je 68. rođendan, a njegova je karijera ostala neraskidivo vezana uz ulogu s njezina samog početka.
Kao Mazalo Vragec u kultnoj seriji 'Smogovci', Šaban je nastupao kroz svih šest sezona emitiranih od 1982. do 1997. godine, a prepoznatljivost koju mu je taj lik donio prati ga na ulicama i desetljećima nakon snimanja.
Kao Mazalo Vragec u kultnoj seriji 'Smogovci', Šaban je nastupao kroz svih šest sezona emitiranih od 1982. do 1997. godine, a prepoznatljivost koju mu je taj lik donio prati ga na ulicama i desetljećima nakon snimanja.
U razgovoru za eMedjimurje prije nekoliko godina, Šaban je istaknuo kako mu je iznimno drago što ga publika i dalje pamti, priznavši da tada nije mogao ni zamisliti takav uspjeh.
U razgovoru za eMedjimurje prije nekoliko godina, Šaban je istaknuo kako mu je iznimno drago što ga publika i dalje pamti, priznavši da tada nije mogao ni zamisliti takav uspjeh.
Kao mladi, tek diplomirani glumac, snimanje zanimljive serije za mlade smatrao je tek dobrim poslovnim angažmanom, ne sluteći da će ga ta uloga pratiti kroz cijelu karijeru, sve do mirovine.
Kao mladi, tek diplomirani glumac, snimanje zanimljive serije za mlade smatrao je tek dobrim poslovnim angažmanom, ne sluteći da će ga ta uloga pratiti kroz cijelu karijeru, sve do mirovine.
Krajem 2024. godine ponovno se susreo s kolegama iz kultnih 'Smogovaca' na premijeri kazališne adaptacije rađene prema predlošku Hrvoja Hitreca i u režiji Renea Medvešeka.
Krajem 2024. godine ponovno se susreo s kolegama iz kultnih 'Smogovaca' na premijeri kazališne adaptacije rađene prema predlošku Hrvoja Hitreca i u režiji Renea Medvešeka.
Rođeni Zagrepčanin, Šaban je na Akademiji dramske umjetnosti diplomirao 1980. godine, nakon čega je profesionalni put gradio kroz skupinu 'Akteri' i kazalište Trešnja, da bi se 1989. trajno skrasio u ansamblu Zagrebačkog kazališta mladih.
Rođeni Zagrepčanin, Šaban je na Akademiji dramske umjetnosti diplomirao 1980. godine, nakon čega je profesionalni put gradio kroz skupinu 'Akteri' i kazalište Trešnja, da bi se 1989. trajno skrasio u ansamblu Zagrebačkog kazališta mladih.
Premda mu je kazalište primarni medij, ostvario je uloge u više od 30 filmskih naslova te u nizu hit serija poput 'Bitangi i princeza', 'Naše male klinike' i 'Bibina svijeta', dok ga je novija publika mogla pratiti u 'Kumovima' i 'Dnevniku velikog Perice'.
Premda mu je kazalište primarni medij, ostvario je uloge u više od 30 filmskih naslova te u nizu hit serija poput 'Bitangi i princeza', 'Naše male klinike' i 'Bibina svijeta', dok ga je novija publika mogla pratiti u 'Kumovima' i 'Dnevniku velikog Perice'.
