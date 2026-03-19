VIDEO Bizarna scena: Muškarac u ljubičastom Ferrariju prijetio pištoljem, nećete vjerovati tko mu je bio suputnik

Ulice San Francisco već su navikle na neobične prizore, no slučaj ovog muškarca izdvojio se kao jedan od bizarnijih incidenata. On se, naime, naoružan pištoljem gradom vozio u ljubičastom Ferrariju, dok je na stražnjem sjedalu imao kućnu patku. Policija ga je u ponedjeljak uhitila, a radi se o 51-godišnjem Brianu Currieri, koji je, prema navodima vlasti, prijetio vatrenim oružjem jednom prolazniku.

Nakon incidenta zabarikadirao se u svom stanu u luksuznoj četvrti Nob Hill, što je rezultiralo višesatnom policijskom opsadom. Susjedi su za The San Francisco Standard ispričali kako je Currier bio poznat u kvartu, često viđen kako vozi svoj upečatljivi ljubičasti Ferrari u društvu patke Daisy, koja mu je bila svojevrsni zaštitni znak, javlja NY post.

Tijekom policijske akcije Currier je, prema istom izvoru, slao niz uznemirujućih i nepovezanih e-mailova koji su ukazivali na ozbiljno narušeno stanje svijesti. U jednoj poruci poslanoj oko 14:40, s naslovom 'EYE HEART SF', navodno je zaprijetio da će svatko u San Franciscu tko 'izađe iz svog doma' biti 'izložen vječnom mučenju'. Oko sat vremena kasnije dodatno je pojačao retoriku: 'POZIVAM SVE SAVEZNIKE DA ODMAH DOĐU U MOJ DOM I UKLONE LAŽNE POLICIJSKE TIMOVE ATENTATORA’, tvrdeći pritom da je njegov stan okružen 'lažnim policajcima atentatorima koji muče djecu'.

Brian Currier was arrested by San Francisco police after brandishing a gun at a pedestrian, then barricading himself in his Nob Hill home for hours.



Nakon uhićenja, službe za skrb o životinjama preuzele su patku Daisy. Vlasti navode da se Currier suočava s kaznenim prijavama zbog sumnje na napad vatrenim oružjem. Priveden je u 23.03 sata te se trenutačno nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz jamčevinu.