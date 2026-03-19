U ovim gradovima turisti sada mogu dobiti besplatne ture i kavu: Evo što trebaju napraviti

Sve veći broj europskih gradova pokušava pronaći način kako se nositi s rastućim pritiskom masovnog turizma, a dok jedni uvode zabrane i dodatne troškove, drugi biraju drugačiji pristup, nagrađivanje dobrog ponašanja. Najnoviji primjer dolazi iz njemačkog Bremena, koji je najavio pokretanje vlastitog programa za održivi turizam, piše Forbes .

Inspiraciju su pronašli u Kopenhagenu, koji je još 2024. pokrenuo inicijativu CopenPay. Umjesto kažnjavanja turista, danska prijestolnica odlučila je poticati odgovorno ponašanje nudeći razne pogodnosti. Posjetitelji koji koriste javni prijevoz, voze bicikl ili sudjeluju u akcijama poput čišćenja okoliša mogu dobiti besplatan najam bicikala, izlete brodom ili čak obroke.

Glavni cilj takvog pristupa je pokazati da održivo ponašanje ne mora biti komplicirano te da i male promjene mogu imati pozitivan učinak na okoliš i lokalnu zajednicu. Inicijativa je izazvala velik interes, ne samo u Europi, nego i šire. “Od pokretanja CopenPaya prošlog ljeta, susreli smo se s ogromnim interesom gradova i turističkih zajednica iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike, a svi su željeli saznati više o CopenPayu i našim saznanjima“

Prema riječima Sørena Tegen Petersena iz organizacije Wonderful Copenhagen, do sada su iskustva podijeljena s više od 100 zainteresiranih partnera. Upravo na tom modelu temelji se i BremenPay, koji bi trebao zaživjeti u svibnju 2026. Program će nagrađivati turiste koji biraju održive opcije poput dolaska vlakom, kretanja pješice ili biciklom, najma brodova, duljeg boravka u gradu ili kupovine u lokalnim i second-hand trgovinama.

Turisti će, uz dokaz poput fotografije ili karte, moći ostvariti pogodnosti kao što su besplatne ture, kava ili popusti na ulaznice za gradske atrakcije. Bremen već ima slična iskustva kroz suradnju s Deutsche Bahnom, u sklopu koje se nagrađuju gosti koji u grad dolaze noćnim vlakom. “Kampanja ima odlične reakcije naših posjetitelja i potaknula nas je da dodatno proširimo koncept, jačajući Bremen kao održivu destinaciju“ Kako ističe Oliver Rau, cilj je dodatno razviti ovaj model i učiniti ga još ambicioznijim u nadolazećem razdoblju. Primjeri poput Kopenhagena i Bremena pokazuju da borba protiv pretjeranog turizma ne mora nužno značiti restrikcije, već može ići i u smjeru pozitivne motivacije, gdje se turiste potiče da sami biraju održivije navike.