Haidar Diab: 'Trump se zaletio. Ovo je Netanyahuov rat, a Trump je uvučen u njega'

Dok sukob na Bliskom istoku ulazi u treći tjedan i bez naznaka smirivanja, sve je više kritika na račun uloge Sjedinjenih Američkih Država u eskalaciji. Dio analitičara upozorava kako bi nastavak vojne strategije mogao dodatno destabilizirati regiju, ali i potaknuti još veću radikalizaciju unutar Irana. O situaciji na Bliskom istoku u studiju Večernjeg TV-a govori Hassan Haidar Diab, koji smatra da je američki predsjednik Donald Trump ušao u sukob bez jasne strategije i dugoročnog plana.

"Apsolutno se zaletio. Što god netko mislio o Iranu, ovo je nezakonito i neopravdano. Ušli smo u začarani krug u kojem Donald Trump želi pobjedu. Kakvu pobjedu?", poručuje Haidar Diab. Prema njegovim riječima, ideja da se režim može srušiti vojnim putem ili likvidacijama ključnih ljudi pokazuje nerazumijevanje situacije na terenu. "Ako misliš da ćeš likvidacijama rušiti režim – nećeš. Na vlast može doći netko još radikalniji. Iran ide prema radikalizaciji", upozorava. Posebno ističe kako su u iranskom političkom vrhu postojali akteri s kojima je bilo moguće voditi dijalog.

"Larijani je bio pragmatičan, čovjek kojeg su nazivali ‘Kennedy u Iranu’. S njim se moglo razgovarati i pregovarati", kaže Diab. Kako rat traje već 20 dana, Diab smatra da je postalo jasno kako vojna intervencija ne donosi željene rezultate. "Ako nakon 20 dana nisu shvatili da se vojnom intervencijom ništa ne može riješiti, onda stvarno ne znam kako razmišljaju", ističe. Kritizira i komunikaciju političkih lidera, koju opisuje kao ponavljanje istih poruka bez stvarnih pomaka na terenu. "Mi svaki dan slušamo iste izjave – da su protivnika ‘100 posto uništili’, da nema snage i da će režim pasti. Mogu samo snimiti govor i puštati ga svaki dan", kaže.

Upozorava i na vojni potencijal Irana, za koji tvrdi da još nije u potpunosti iskorišten. "Pogledajte kako izgledaju gradovi pogođeni raketama, a Iranci tvrde da još nisu koristili najmodernije i najjače oružje", dodaje. Zaključuje kako sukob sve više poprima političku dimenziju u kojoj dominiraju osobni interesi lidera. "Ovo je Netanyahuov rat, a Trump je uvučen u njega. On je egoističan, on je poseban lik, on mora pobijediti", zaključuje Haidar Diab.