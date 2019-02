Detalji potrage za Gačićem: Napravio privremeno sklonište od granja u kojem se skrivao

Ministar unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara i zapovjednik policije Sarajevske županije Mevludin Halilović potvrdili su da je višestruki ubojica Edin Gačić ubijen ranije tijekom dana u okršaju s policajcima koji su ga okružili.

Čampara je lokalnim medijima kazao da je Gačić nakon potrage koja je trajala devet dana napokon lociran u mjestu Lepenica kod Kiseljaka u središnjoj Bosni. Kada su ga policajci okružili, on je na njih pucao i potom je ubijen u razmjeni vatre.

Održana je izvanredna konferencija za medije u vladi Kantona Sarajevo, na kojoj su govorili premijer Edin Forto, ministar policije Kantona Sarajevo Admir Katica i policijski načelnik Mevludin Halilović.

Premijer Forto kazao je da je gotovo 1200 policajaca pod koordinacijom FUP-a, MUP-a i tužiteljstva Kantona Sarajevo radilo na traženju ubojice. Zahvalio je svim policajcima iz drugih kantona koji su pružili podršku, javlja Klix.ba.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Svi smo bili zajedno s jednim ciljem. Vlada je bila u stalnom zasjedanju s ciljem da osiguramo sigurnost građana. Zahvaljujem svim policajcima koji su sudjelovali i građanima koji su zadržali mirnoću, nastavili sa svojim životima, kako smo ih zamolili. Raspisana je nagrada za informaciju koja bi vodila do hvatanja bjegunca. Pričekat ćemo policijski izvještaj i odlučiti hoće li biti uplaćena nagrada za neku informaciju koja je vodila prema ovom rezultatu. Ako ne bude, ta sredstva bit će raspoređena vezano uz ovaj slučaj", kazao je Forto.

Ministar MUP-a Kantona Sarajevo Admir Katica kazao je da Edin Gačić više nije sigurnosna prijetnja.

"Želim se sjetiti obitelji preminulog Sultanića u Konjicu i našeg policajca. Hvala svima koji su davali informacije. Vlada je danonoćno zasjedala, hvala svima koji su imali povjerenja i dali podršku hrabrim policijskim službenicima cijele BiH. Želim zahvaliti FUP-u, pripadnicima OSA-e i SIPA-e koji su život i sigurnost građana učinili normalnim", kazao je Katica.

Istaknuo je da je ovo bila najmasovnija potraga u BiH. "Urodila je plodom jer smo svi zaboravili na naše nadležnosti, predali se srcem i dušom u ovo. I presretan sam da smo završili."

Akcija je krenula jutros na čelu s pripadnicima FUP-a i specijalnom jedinicom i MUP-a Kantona Sarajevo.

"Krenulo se u pregled i pretres na prostoru između Hadžića i Kiseljaka. U poslijepodnevnim satima došli su do traga koji je na kraju doveo do izvršitelja ubojstava. Nije se htio predati na pozive policajaca, pripadnici policije upotrijebili su vatreno oružje i on je ubijen. U razmjeni vatre lakše je ozlijeđen pripadnik MUP-a Kantona Sarajevo koji je izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid", izjavio je načelnik Halilović.

Naveo je da su od početka bili zatrpani mnogobrojnim informacijama, ali sinoć su imali informaciju OSA-e koja je upućivala na to gdje se ubojica nalazi.

"Pripremili smo zatvoreni plan da ne bi došlo do curenja informacija. Jutros je informacija objavljena. Stezali smo obruč, priključili su se pripadnici MUP-a SBK. Osigurali smo čitav prostor tako da nije bilo mogućnosti da se izvuče", kazao je Mevludin Halilović.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Napravio sklonište od granja

S obzirom na to da se Gačić uspješno skrivao i da je bio konstantno nekoliko koraka ispred policije, pokazao se kao izuzetno vješt kada je riječ o sposobnosti preživljavanja u ekstremnim uvjetima, javlja Klix.ba.

Osim što se tijekom svog bijega najvjerojatnije skrivao u napuštenim vikendicama i u jednoj štali, Gačić je također u šumi nadomak Hadžića napravio i privremeno sklonište od granja koje mu je, zbog samog krajolika, poslužilo i kao svojevrstan oblik kamuflaže tijekom noći. Fotografiju skloništa možete pogledati na portalu Klix.ba.

''Pomogli mu i skrivali ga''

"Meni kao građaninu nije jasno kako 850 ljudi s oružjem, helikopterima i dronovima u zraku nije moglo ući u trag jednom čovjeku. Iz Konjica u Tarčin i Suhodol nije mogao doći preko Bitovinje jer je tamo metar i pol snijega. Vjerojatnije je da mu je netko pomagao i skrivao ga. U uvjetima ovakve surove zime ne bi preživio ni dan-dva, a kamoli punih tjedan dana. Oni će za ubojicu tek reći da je psihopat, ali ne i da je bivši pripadnik zloglasne postrojbe El Mudžahid, poznate i po ritualnim ubojstvima Hrvata odsijecanjem glava", ogorčeno je govorio načelnik Kreševa Renato Pejak.

"Nažalost, u ovom zločinu veliku odgovornost ima i država. Nisu uspostavljeni potrebni mehanizmi suradnje i problem je naša podijeljenost", kazao je Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

Policija u Bosni i Hercegovini tragala je za višestrukim ubojicom Gačićem, koji se devet dana uspješno skrivao, zbog čega su podignute visoke mjere sigurnosti, a na terenu je angažirano više od tisuću policajaca. Cijela BiH danima je strahovala od opasnog ubojice.

Gačić se sumnjiči za ubojstvo pripadnika Federalne uprave policije Mahira Begića te mještanina Podorašca Sauda Sultanića. Vlada SŽ raspisala je i nagradu u iznosu od 50.000 KM (oko 190.000 kuna) za informaciju koja će dovesti do uhićenja Gačića.

Podsjetimo, Gačić je krajem rata ubio suborca iz postrojbe El Mudžahid Armije BiH, poznate po brutalnim smaknućima i odsijecanju glava, nakon čega je osuđen na osmogodišnju kaznu zatvora. Pomilovao ga je 2000. tadašnji predsjednik Federacije BiH Ejup Ganić iz Stranke demokratske akcije i smanjio kaznu zatvora za jednu godinu.

Nakon što je izašao iz zatvora 2002. ubio je majku u Zenici te je 2003. osuđen na 20 godina zatvora. Nakon izdržane dvije trećine kazne pušten je iz zatvora u Bihaću. Uprava bihaćkoga zatvora upozorila je kako bi Gačić, za kojega se tvrdi da boluje od shizofrenog poremećaja, mogao ponovno počiniti ubojstvo, no vlasti su ignorirale ovo upozorenje.