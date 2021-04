U Zagrebu, Osijeku i Rijeci HDZ-ovi partneri HSLS i umirovljenici

Pod sloganom “Sad je bitno” HDZ je jučer objavio svoj program za predstojeće lokalne izbore, a najavljeno je i da će se biračima i članstvu posebnim pismom obratiti predsjednik stranke, premijer Andrej Plenković.

O tome se razgovaralo i na Predsjedništvu HDZ-a u ponedjeljak, a naši sugovornici iz stranke tumače kako je u stranačkom vrhu procijenjeno da je Plenković, bez obzira na probleme s kojima se susreće u vođenju države, još uvijek najjači brend HDZ-a i da će njegov osobni angažman pridonijeti izbornom rezultatu stranke.

Moguća suradnja u Saboru

Na Plenkovićev snažan angažman posebno računaju u Zagrebu, gdje se stranka nada dobrom rezultatu svoje liste za Gradsku skupštinu, ali i prolasku Davora Filipovića, svog kandidata za gradonačelnika, u drugi izborni krug, što bi HDZ tumačio kao povijesni rezultat u metropoli. Iako to ne znači da bi HDZ mogao proglasiti pobjedu u glavnom gradu, u kojem kao favorit za gradonačelnika slovi čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević, ovakav razvoj događaja svakako bi pomogao stranačkom vrhu da HDZ još jednom proglasi pobjednikom lokalnih izbora, čak i ako ne uspiju ponoviti izborni uspjeh iz 2017. u, primjerice, Lici, Vukovaru ili Splitu. U Zagrebu, ali i nekim drugim sredinama, HDZ će se uvelike osloniti na koalicijske partnere na nacionalnoj razini. U stranci se već dugo može čuti da u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji računaju na pomoć SDSS-a, a sada u Zagrebu, ali i u Osijeku i Rijeci najavljuju zajednički izlazak na izbore s HSLS-om. Neslužbeno se pritom može čuti da će im se u tim gradovima uskoro pridružiti i HSU, no u toj stranci jučer nismo uspjeli dobiti ni potvrdu ni demanti te informacije. Ako se ostvare najave ove suradnje, bila bi to još jedna potvrda približavanja HDZ-a i stranke umirovljenika i dodatni argument za tezu o mogućoj suradnji i u Saboru, gdje HDZ-ova većina broji minimalnih 76 ruku. Iako jedini zastupnik HSU-a Silvano Hrelja poručuje da je i dalje oporba, naši sugovornici u HDZ-u, ali i u dijelu drugih stranaka koalicije uvjereni su da bi HSU, zatreba li Plenkoviću, u Saboru podupro njegovu Vladu. U tom smjeru išle su i zadnje izjave predsjednika HSU Veselka Gabričevića, koji je ovih dana, u intervjuu za Novi list, ocijenio kako se oporba zadnjih godinu dana slabo obazirala na težak položaj umirovljenika te kako se problemi umirovljenika lakše i brže rješavaju u sredinama u kojima HSU participira u vlasti.

– Sve što se ovih dana događa oko HSU miriše na suradnju i na nacionalnoj razini – komentirao nam je jučer jedan od HDZovih koalicijskih partnera, koji je uvjeren da bi umirovljenici podržali Plenkovića u slučaju da se netko “otkine” iz koalicije. Naš sugovornik pritom tvrdi da je Plenković ljutit na Radimira Čačića, zbog njegovih izjava u prilog rekonstrukciji Vlade u trenutku kada oporba najavljuje da će zatražiti opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša. Tumači kako Čačić već neko vrijeme vuče poteze kojima propituje koliko daleko može otići prije nego što HDZ počne tražiti zamjenskog partnera, što HDZ na kraju i prisiljava da osigura “ruke za svaki slučaj”. Da se o tome vodi računa, potvrđuju i neki izvori u HDZ-u, pri čemu ističu kako nitko ne želi da se ponovi situacija sa “žetončićima” iz prošlog mandata, ali i uvjeravaju da bi se u slučaju potrebe našlo nekoliko ruku i među zastupnicima nekih oporbenih stranaka.

Strahovi na istoku Hrvatske

Na suradnju s liberalnim opcijama i manjinama na svim razinama ne gledaju, međutim, svi u HDZ-u blagonaklono. Dio HDZ-ovaca pribojava se da bi smjer kojim Plenković vodi stranku na ovim izborima od HDZ-a mogao odvratiti dio birača u krajevima tradicionalno sklonima konzervativnijim opcijama. Posebno se to odnosi na istok Hrvatske, gdje se HDZ mora othrvati Domovinskom pokretu, s kojim u brojnim sredinama na izbore idu HDZ-ovi disidenti pa se među slavonskim HDZ-ovcima mogu čuti i procjene da bi im Plenkovićeva “anacionalna politika” mogla oslabiti izborni rezultat.