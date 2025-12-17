Naši Portali
BREAKING
U Vladu stigla prinova: Ministar Šušnjar postao je otac po četvrti put

Zagreb: Izjava za medije Ante Šušnjara
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Karolina Lubina
17.12.2025.
u 11:47

U Petrovoj bolnici rodila se Ruža, četvrto dijete ministra i supruge Dubravke

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar postao je otac po četvrti put. Njegova supruga Dubravka prekjučer je rodila njihovo četvrto dijete. 

- Ponedjeljak je bio poseban dan za obitelj ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegovu suprugu Dubravku. U Petrovoj bolnici rodila se Ruža, njihovo četvrto dijete. Ponosni roditelji i njihova djeca Zvonimir, Ivan i Petra presretni su zbog prinove u obitelji - objavljeno je iz Vlade. 

Ministar Ante Šušnjar rođen je 1983. u Mostaru, diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te je radio kao odvjetnik i stečajni upravitelj prije nego što se počeo baviti politikom. U Domovinski pokret ušao je 2020. godine.
Ključne riječi
Ante Šušnjar

TO
Torabora19
12:00 17.12.2025.

Šušnjar, Anušič i Plenki imaju više djece nego svi članovi Možemo zajedno.

DR
drago971
12:06 17.12.2025.

Ovi večernjakovi novinari bi trebali biti pismeniji, ili barem malo više promisliti što i o čemu pišu. Ovaj naslov nikako nije ispravan. Ne može u stići prinova u Vladu ako je koji ministar dobio dijete. Prinova u vladi se događaa jedino kada u Vladu bude uveden koji novi ministar.

JA
Jania
12:03 17.12.2025.

Čestitam! Neka je sa srećom maloj Ruži.

