U Vladu stigla prinova: Ministar Šušnjar postao je otac po četvrti put

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar postao je otac po četvrti put. Njegova supruga Dubravka prekjučer je rodila njihovo četvrto dijete.

- Ponedjeljak je bio poseban dan za obitelj ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegovu suprugu Dubravku. U Petrovoj bolnici rodila se Ruža, njihovo četvrto dijete. Ponosni roditelji i njihova djeca Zvonimir, Ivan i Petra presretni su zbog prinove u obitelji - objavljeno je iz Vlade.

Ministar Ante Šušnjar rođen je 1983. u Mostaru, diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te je radio kao odvjetnik i stečajni upravitelj prije nego što se počeo baviti politikom. U Domovinski pokret ušao je 2020. godine.