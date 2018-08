U tragovima krvi pronađen otisak sandale broj 37 pa se sumnja da je liječnicu ubila žena

Još se ne zna tko je ubio doktoricu Asju Tukić (61) koja je pronađena mrtva u stanu u Trogiru, no policija ima jedan važan trag, pišu 24 sata.

Fizijatrica je u ponedjeljak iz Splita otišla u Trogir kako bi ispratila turiste iz apartmana, no nakon toga je pronađena izbodena nožem.

Policija je na mjestu zločina u lokvi krvi pronašla djelomičan trag sandale, i to malog stopala, a gotovo je sigurno kako je u pitanju broj 37 što znači da policija trenutno traga za ženom.

Doktorica je u ponedjeljak je oko 9.30 otišla iz svojeg stana u Splitu, u Varošu, prema Trogiru kako bi ispratila turiste iz apartmana na posljednjem katu kuće u Ulici kneza Trpimira te sredila nekretninu za iduće goste koji su dolazili oko 14 sati. Javila se prijateljici nešto prije 11 sati, no nedugo nakon toga je ubijena – nije se javljala novim gostima, koji su nazvali njezinu kćer. Ona je pak obavijestila oca, bivšeg supruga Asje Tukić, s kojim je žena ostala u dobrim odnosima, te je upravo Željko otišao do Trogira provjeriti što se događa.

On je nešto prije 14 sati u stanu zatekao strašan prizor i odmah je pozvao policiju. Ispitane su i turistice koje su boravile u apartmanu, no one nisu osumnjičene.