U Švedskoj uhićen maloljetnik koji je pred nizozemskim zatvorom pokušao ubiti čovjeka koji je osuđen zbog "kontejnera za mučenje"

Maloljetnik iz Švedske uhićen je u Švedskoj 23. siječnja jer ga se sumnjiči da je 16. siječnja sudjelovao u pucnjavi pred zatvorom u nizozemskom Alphen aan den Rijnu, priopćio je Europol. Europol navodi da je uhićenje realizirano zahvaljujući obavještajnim podacima koje je prikupila i međusobno razmijenila operativna skupina GRIMM, koja je osnovana kako bi se spriječilo i preveniralo rastuće maloljetničko nasilje. Pucnjava zbog koje je maloljetni Šveđanin sada uhićen dogodila se 16. siječnja oko 6 sati na parkiralištu Kaznenog doma na Eikenlaanu u Alphen aan den Rijnu.

Kako su tada pisali nizozemski mediji, napadač je pucao u osobu na autobusnoj stanici, nakon čega je pobjegao, a napad su snimile nadzorne kamere. U pucnjavi nitko nije bio ranjen, a prema pisanju nizozemskih medija meta napadača je bio Christopher Z., koji je u to vrijeme bio na zatvorskom dopustu s kojeg se vraćao. On služi šestogodišnju kazanu vezano za ulogu koju je imao u tzv. slučaju kontejnera za mučenje. Ti kontejneri su otkriveni 2020. i radilo se zapravo o zvučno izoliranim ćelijama u kojima su pripadnici jedne kriminalne organizacije mučili svoje protivnike, svjedoke u postupcima protiv njih.... Nakon pucnjave pred zatvorom, nizozemska policija je tragala za počiniteljem koji je nađen i uhićen u Švedskoj, a još uvijek nije poznato hoće li Nizozemska tražiti njegovo izručenje.

Kada je u travnju 2025. osnovan GRIMM, Europol je naveo da je riječ o radnoj skupini čiji je cilj usmjeren na borbu protiv novog kriminalnog trenda prema kojem kriminalci autsorsaju nasilna djela, odnosno njihovo počinjenje prepuštaju vanjskim suradnicima. A ti vanjski suradnici često su mladi i neiskusni počinitelji, koje njihovi "poslodavci" pripremaju ili prisiljavaju na počinjenje niza nasilnih zločina, od zastrašivanja i mučenja do ubojstva. Da se radna skupina, koja bi se bavila rastućim nasiljem među mladima i njihovim čestim korištenjem za počinjenje najtežih djela, treba osnovati, postalo je jasno nakon vala nasilja koji je zahvatio Švedsku, a u kojem su sudjelovali ili maloljetnici ili jako mlade osobe.

Taj se trend iz Švedske proširio na više europskih zemalja pa je Europol odlučio osnovati radnu skupinu koja je okupila specijalizirane istražitelje iz Belgije, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Islanda, Nizozemske, Norveške, Španjolske, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj radne skupine GRIMM bio je poremetiti proces regrutiranja mladih ljudi za počinjenje nasilnih djela te zaustavljanje širenja naručenih ubojstava.

Da mladi ljudi, maloljetnici pa čak i djeca sve češće postaju počinitelji nasilnih kaznenih djela Europol je objavio u svom lanjskom godišnjem izvješću koje se bavi procjenama ugroze od organiziranog kriminala. Među ostalim u tom izvješću se navodi i kako se promijenio DNK organiziranog kriminala, a kao jednu od najvažnijih promjena istaknuli su i to da organizirane kriminalne skupine, ali i terorističke ćelije, sve češće koriste maloljetnike kao počinitelje i najtežih kaznenih djela.

Europol upozorava i da su, prema podacima koje su prikupili u raznim istragama, maloljetnici umiješani u 70 posto kriminalnih aktivnosti. Upozoravaju da se maloljetnici sve više i sve jače uključuju u razne vrste kriminala, uključujući, kibernetički kriminal, prevare preko interneta, krađe, kriminal povezan s drogom, krijumčarenje ljudi, nasilje... Ako se netko pita zašto kriminalne grupe sve češće koriste maloljetnike za počinjenje kaznenih djela, odgovor glasi: to je taktika kojom se koriste kriminalne organizacije, a ponekad i terorističke grupe kako bi izbjegle uhićenja i pritvaranja, odnosno sudske presude.

Organizirane kriminalne skupine "zapošljavaju" maloljetnike u dobi između 13 i 17 godina koje koriste na razne načine: za dilanje droge na ulici, kao čuvare skladišta droge, kao izvlačivače droge iz brodskih kontejnera te kao osobe koje služe za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina. Europol posebno upozorava da se sve donedavno, za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina, maloljetnici nisu koristili, no sada u nekim zemljama oni čine 10 posto počinitelja takvih djela.

Maloljetnike se regrutira preko društvenih mreža jer se u objavama na društvenim mrežama često veliča dilanje droge. Osim toga maloljetnicima se, prilikom regrutacije u kriminalni svijet, nudi znatan novac koji se kreće u rasponu od nekoliko tisuća pa sve do 20.000 eura koliko se plaća ubojstvo. A ono što je posebno značajno za one koji ih angažiraju je da maloljetnici nemaju kontakt s prvim ešalonom kriminalca, pa u slučaju uhićenja policiji ne mogu reći ništa previše korisno.