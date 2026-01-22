Najveći udar Europola na dilere u povijesti: zatvorili 24 tvornice droge

Europol je upravo zatvorio 24 ilegalne tvornice droge u Europi, što je najveća operacija protiv sintetičkih droga u povijesti. Godinama su policije iz pet zemalja pratile međunarodnu kriminalnu mrežu dilera, koja je proizvodila crystal meth, ecstasy i speed u "industrijskim razmjerima". Pod koordinacijom Europola, racije su provedene u Njemačkoj, Belgiji, Poljskoj, Španjolskoj i Češkoj, otkrivajući ne samo laboratorije nego i složene trgovinske mreže i rute opskrbe kemikalijama. Ova akcija predstavlja snažan udarac organiziranom kriminalu i šalje jasnu poruku: Europa neće tolerirati masovnu proizvodnju i distribuciju sintetičkih droga. Naime, policijske i porezne vlasti uspješno su koordinirale racije diljem nekoliko europskih zemalja. U Njemačkoj su laboratoriji pronađeni u saveznim državama Schleswig-Holstein, Donjoj Saskoj, Brandenburgu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, gdje je policija zatekla sofisticiranu opremu i velike količine kemikalija potrebnih za masovnu proizvodnju droga. Tijekom akcije uhićeno je 85 osumnjičenih, većinom iz Poljske, uključujući i dvojicu navodnih vođa kriminalne mreže. Prema Europolu, pritvorenim osobama prijeti kazna zatvora do 20 godina. Andy Kraag, voditelj Europolova odjela za organizirani kriminal, kazao je da je ova operacija "doista težak udarac za skupine organiziranog kriminala koje se bave trgovinom drogom, posebno trgovinom sintetičkim drogama".