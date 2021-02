'Sigurna sam da vlasnik 'Tri majmuna' prije godinu dana nijednog gosta nije pitao je li član HDZ-a'

U studiju Večernjeg lista gostovala je politička analitičarka Ankica Mamić s kojom je naša novinarka Petra Maretić Žonja razgovarala o nadolazećim lokalnim izborima.

Prvo se osvrnula na raspravu premijera Andreja Plenkovića s vlasnikom riječkog kafića ''Tri majmuna'' koji je zabranio ulaz u svoj kafić HDZ-ovcima i njihovim simpatizerima.

– Ta rasprava ne ide nikome u prilog. Na obje strane tu je toliko kontradiktornih poruka da od njih postajemo svi još zbunjeniji. On kaže da HDZ-ovci nisu dobrodošli jer su zadnjih 30 godina upropaštavali Hrvatsku. Ja sam sigurna da prije godinu dana nije pitao nijednog svog gosta je li iz HDZ-a nego je, kao i svaki poduzetnik, bio sretan da mu dođe gost koji plaća uslugu. Premijer je očito pod teretom velike odgovornosti dosta iznervirano na to sve reagirao. Poslao je poruku da Vlada spašava poduzetnike, a oni se tako odnose prema njima. Puno je problema, znamo da je novac koji su dobili poduzetnici za očuvanje radnih mjesta novac do kojeg se došlo zaduživanjem države, to je novac naših unuka, praunuka koji će ga vraćati. Puno je nervoze i Hrvatska se nalazi u teškom vremenu. Bitnije je tražiti područje dijaloga – kaže Ankica Mamić.

Smatra kako svatko ovaj sukob gleda iz ''svog bazena''.

– Svakoj opoziciji odgovara da se baca svjetlo na probleme, a svakoj vlasti da se pronalazi rješenje tih problema. To su dva suprotstavljena tabora. Čini mi se da je premalo volje s obje strane da se u ovakvom vremenu traže zajednička rješenja. Iz jedne svađe ulazimo u drugu. Iz dva različita interesa gledate problem s dvije različite strane. Najviše šteti politici kao takvoj i ruši ovo malo povjerenja što građani imaju u politiku. Primarno šteti građanima koji su zbunjeni, teško je živjeti tako – kaže.

Smatra kako za hrvatsko društvo ima mnogo važnijih tema od komunikacije između jednog poduzetnika i hrvatskog premijera.

– Činjenica je da mi svaki dan imamo jako mnogo problema, ali i da je fokus i pažnja medija na doskočicama. I kod rasprava zastupnika u Saboru traži se nešto što će biti interesantno širokim slojevima. Iz svih tih rasprava razvidno je da se mi kao društvo sve više dijelimo, a to nikada za društvo nije dobro. Ako nema minimalnog konsenzusa, teško je očekivati bilo kakve promjene u društvu – kaže Mamić.

Odgovorila je i na pitanje što misli zbog čega je toliko govora mržnje na društvenim mrežama.

– Kriza budi u ljudima i najbolje i najgore. Kad vam je ugrožena vlastita egzistencija, prirodno je tražiti krivce vani, a ne tamo gdje bi ih se možda moglo naći, to otvara prostor za teške riječi. Razlog je i razvoj tehnologije, sve se širi društvenim mrežama, rasprave završavaju u medijima. Simptomatično je, gotovo i ljudsko, da jako dobro vidimo što drugi rade loše, a jako slabo što mi radimo loše. Kriteriji koje postavljamo drugima puno su veći od onih koje postavljamo sebi – rekla je Mamić.

Kako će se to odraziti na lokalne izbore?

– To je kampanja, ne treba imati iluzija. Političke stranke legitimno rade afirmativne kampanje, ali i negativne. Jako dobro bi se dalo vidjeti tko gdje ima kakav interes. Iz početka ove kampanje možemo zaključiti da velike stranke još nisu istaknule sve svoje kandidate za položaje lokalnih čelnika, što govori o plitkoći kadrovskog bazena za velike stranke, ali govori i o tome da je bavljenje politikom posao i, ako se baviš nekim poslom, onda moraš graditi svoje ljude. Čovjeka treba graditi za kandidata za gradonačelnika, a ne ih vaditi kao zečeve iz šešira. Mene pozitivno iznenađuju manje stranke koje su izašle sa svojim kandidatima.

Koliko manje stranke mogu ugroziti duopol HDZ-a i SDP-a?

– U manjim sredinama velike stranke imat će dosta problema, a u velikim gradovima ni jedna ni druga stranka nije na vrijeme predstavile kandidate. Može se dogoditi da ne osvoje niti jedan veliki grad. Prema nekim istraživanjima, u Zagrebu nema izrazitih favorita, izborni rezultati ovisit će o izlaznosti. Tko će motivirati svoje birače i onda ćemo vidjeti tko će kako ući u kampanju. Sigurno je da će gospodin Tomašević ući u drugi krug u Zagrebu, ali ništa drugo nije sigurno.

Komentirala je i situaciju s HDZ-om i Damirom Vanđelićem.

– Tu je sve mutno. Cijela ta priča otpočetka je mutna. Kako je uopće gospodin Vanđelić postao kandidat HDZ-a, to je isto misteriozno. Kako je postao privremeni ravnatelj Fonda za obnovu? Pa tako što mu je HDZ želio dati neku vidljivost. Zašto? Zato da ga kandidira za zagrebačkog gradonačelnika. To je u tom trenutku bilo potpuno logično. Onda se dogodio neki nesporazum, odlučili su da ga ipak ne žele pa je onda premijer izašao i rekao da je on samo privremeni ravnatelj. Sto posto sam sigurna da je otišao da se vrati. Sigurno se sprema za političku karijeru – kaže Mamić.

Što bi za SDP značio gubitak Rijeke? Obersnel ide u političku mirovinu...

– Gospodin Filipović nije izgradio svoju političku personu iako je dva mandata bio s Obersnelom. On je široj javnosti potpuno nepoznat. U Rijeci markica SDP-a vrijedi, a Možemo se nije profiliralo kao u Zagrebu. Ići će Katarina Peović iz Radničke fronte, ali bez podrške stranke Možemo. SDP-ov kandidat nema ozbiljnu konkurenciju na lijevom spektru. I u Rijeci su se izbori dobivali na niskoj izlaznosti. Čini mi se da opet iskače Mostovac Miletić. Bit će zanimljiva i bitka za skupštinu – kaže Mamić.

Na kraju je rekla kako je svake godine izlaznost u Zagrebu sve manja.

– Zagrepčani su demotivirani. Svi se ozbiljno moraju posvetiti kampanjama – kaže.