Kancelar Merz prije puta za Zagreb napao Trumpa i poručio: budućnost Europe ovisi o ove tri točke

Njemački kancelar Friedrich Merz upravo je u njemačkom parlamentu Bundestagu dao izjavu svoje vlade o vanjskopolitičkoj situaciji. U njoj se usredotočio na događaje posljednjih tjedana u vezi s Grenlandom i SAD-om. Kancelar Merz sutra prvi put dolazi u Zagreb na okupljanje lidera Europske pučke stranke, gdje će razgovarati s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Merz je iz Berlina poručio da se novi svjetski poredak oblikuje "ubrzanim tempom". Nasilje između država i unutar samih država je u porastu.

„Već nekoliko tjedana sve jasnije vidimo da se počinje stvarati svijet velikih sila. U ovom svijetu puše oštar vjetar i osjećat ćemo ga u doglednoj budućnosti“, upozorava Merz. Ali također optimistično kaže: „Međutim, sve jasnije vidimo i gdje te promjene istovremeno predstavljaju nove prilike – za nas kao zemlju, ali i za Europu.“ S tim u vezi Merz je imenovao tri točke za budućnost Europe:

1. Uzimanje sigurnosti u vlastite ruke: To uključuje zajedničke napore u obrani Europe, kao i europsku podršku Ukrajini.

2. Jačanje gospodarstva: „Moramo ponovno učiniti naše gospodarstvo konkurentnim“, kaže Merz. Jaz u rastu sa SAD-om i Kinom se povećava. „Moramo preokrenuti ovu dinamiku“, kaže Merz. Inače ćemo još više zaostati.

3. Ujedinjenost: Zajedno smo stajali protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa po pitanju Grenlanda, kao i po pitanju tarifa. To je važno za održavanje jedinstvenog fronta.

Merz naglašava da će se suradnja sa SAD-om nastaviti. „Uvijek ćemo pružiti ruku Sjedinjenim Državama u suradnji“, kaže. Međutim, upozorava da ta suradnja mora biti ravnopravna. „Kao demokracije, mi smo partneri i saveznici, a ne podređeni“, kaže Merz. Merz hvali Europsku uniju, nazivajući je „alternativom imperijalizmu i autokraciji“. Također navodi: „Prvi put smo vidjeli da možemo biti sila“, osvrćući se na proteklih nekoliko tjedana. Svjedočio je „radosti samopoštovanja“.

„Posljednjih smo tjedana jasno vidjeli koliko možemo postići jedinstvom. Jedinstvo je snažan faktor“, rekao je Merz. Kao primjere naveo je pregovore o mirovnom sporazumu u Ukrajini i tarife koje je američki predsjednik Donald Trump prijetio uvesti zbog svojih zahtjeva prema Grenlandu. Merz se izravno obratio Trumpu: „Svatko u svijetu tko misli da mora koristiti carine kako bi provodio politiku protiv Europe mora znati – i sada zna – da smo spremni i sposobni braniti se od toga.“

„Vodit ćemo se mirnim razumom, a ne agitacijom“, rekao je Merz. Cilj je ponuditi dosljedne politike. U tu svrhu namjeravaju surađivati i s drugim demokracijama diljem svijeta. To je ujedno i reakcija na sve nepredvidljiviju politiku SAD-a pod Donaldom Trumpom.

„Europa je uvijek rasla kada je bila pod pritiskom, kada su postojale krize“, rekao je Merz. Puše jak vjetar, ali zato „moramo postaviti prioritete“, zaključio je Merz.