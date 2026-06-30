Rat dva brda prelama se preko vojske: Kundid u nemogućoj misiji

Tihomir Kundid nije prvi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH koji se našao u procjepu između želja i interesa predsjednika države i Vlade niti mu je ovo prvi put da se i osobno našao u takvoj poziciji. No, današnja situacija, u kojoj je ministar obrane Ivan Anušić donio odluku da će hrvatski vojnici sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu, a predsjednik RH, ujedno i vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović donio suprotnu odluku, načelnika je ipak dovela pod dosad neviđenu razinu pritiska.

Premijer Andrej Plenković mu je, naime, sa sjednice Vlade otvoreno poručio kako očekuje od njega da provede odluku koju je ministar donio sukladno Zakonu o obrani, a ako to ne učini, neće više uživati ni njegovo ni povjerenje Vlade. Kakva bi mogla biti pozicija načelnika Glavnog stožera koji više ne uživa povjerenje premijera ne treba posebno objašnjavati. Milanović je uzvratio presicom na kojoj je iznio teške optužbe na račun predstojnika Plenkovićeva ureda Zvonimira Frke Petešića, tvrdeći kako je ovaj tražio od Kundida da se "ukaže" u Banskim dvorima u ponedjeljak ujutro i izda zapovijed za odlazak 20 pripadnika Počasno-zaštitne bojne na mimohod u povodu obljetnice pada Bastille. U protivnom, zaprijetio mu je smjenom i umirovljenjem. Tako barem tvrdi Milanović, a Plenković se u svojoj kasnijoj izjavi, kojom je stao uz šefa svog ureda, o ovoj tvrdnji ipak nije očitovao.

Uz konkretne optužbe na račun Frke Petešića, Milanović je pred kamerama izvukao najubojitiji arsenal optužbi usmjerenih prema Plenkoviću, njegovoj vladi i stranci, gađajući HDZ tamo gdje bi ovoj stranci, s obzirom na to da se obraća i desnici, moglo nanijeti najveću štetu. Pa je tako još jednom problematizirao Koaliciju voljnih prema kojoj desnica u pravilu izražava skepsu, a francuski predsjednik Emmanuel Macron na vojni je mimohod pozvao baš članice te koalicije. Milanović problematizira i strateško savezništvo s Francuskom, naglašavajući činjenicu da se Francuzi nisu odazvali na mimohod u povodu 30. obljetnice "oluje", da bi se tri mjeseca kasnije pojavili na mimohodu u Beogradu, a zatim prodali Srbiji borbene zrakoplove Rafale, po Milanoviću opremljenije od onih koje su prodali Hrvatskoj. Nije štedio ni Plenkovića osobno, svodeći njegovu angažiranost oko pariškom mimohoda na želju da se pojavi na bini Koalicije voljnih.

Plenković je, nedugo zatim, uzvratio optužujući Milanovića da vodi izolacionističku politiku, da godinama pokazuje negativan stav prema Europskoj uniji, NATO-u, SAD-u i potpori Ukrajini te da tako mijenja smjer hrvatske vanjske politike. "Od koga on to Hrvatsku štiti, što on zastupa i čija je to politika? Pjeva li on to rusku pjesmicu?" zapitao se Plenković.

Niti jedna od ovih međusobnih optužbi, izuzev navoda o prijetnjama Frke Petešića, nije novost. Dvojica najviših državnih dužnosnika i ranije su se njima "gađali", no u ovom je slučaju čovjek na čelu vojske doveden u situaciju da se praktički mora politički opredijeliti, a više izvora nam je potvrdilo da se na užem kabinetu Vlade u ponedjeljak baratalo informacijom kako se Kundid već izjasnio kako u ovom slučaju namjerava poslušati vrhovnog zapovjednika, dakle Milanovića. A ogluši li se Kundid na Anušićevu odluku, idući potez bit će na Plenkoviću, pri čemu su mu ustavne ovlasti prema načelniku glavnog stožera prilično ograničene, što pak kod upućenih izaziva bojazan da bi se napetosti između "dva brda" ovoga puta mogle ozbiljno prelomiti preko leđa Oružanih snaga.

Ako se ustavnopravne stručnjake pita, zakon je u ovom slučaju na strani Vlade. Oni koji sumnjaju u ustavnost Zakona o obrani, kaže Sanja Barić s riječkog Pravnog fakulteta, mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti, a ne odbiti poštivati zakon koji je na snazi. I njezin kolega Matija Miloš uvjeren je da Kundid mora provesti Anušićevu odluku ili krši zakon i pritom uočava kako je problem što Banski dvori i Pantovčak ne komuniciraju normalno na pitanjima vanjske politike. - Umjesto da dogovore zajednički stav Hrvatske prema ratnim zbivanjima, ovaj se sukob sad pretače u formalno-pravna pitanja, jer tu formalno zapravo nema problema - kaže Miloš.

Milanovićeve optužbe na račun Frke Petešića komentirao nam je i SDP-ov Arsen Bauk, predsjednik saborskog Odbora za obranu.

- Premijer nije u lancu zapovijedanja i bilo bi neprimjereno da vrši tu vrstu pritiska na djelatne vojne osobe - kazao je Bauk i dodao kako Plenković svakako treba objasniti tu predsjednikovu izjavu. Kazao je i kako je kod "slučaja mimohod" temeljni prijepor vanjsko-politički, a ne obrambeni, iz čega proizlazi da u SDP-u drže kako se mimohod oko kojeg je izbio najnoviji rat dva politička brda teško može podvesti pod protokolarno prešetavanje.

- Odluka ministra obrane da vojnici idu na mimohod je zakonita kao što bi isto tako bila zakonita i ustavna odluka koju bi donio predsjednik države, a koja bi bila suprotna od ministrove. Predsjednik uvijek može zapovjediti u okviru svojih ovlasti, a ako se načelnik susretne sa dvije dijametralno suprotne zapovjedi provesti će onu koju je dobio od vrhovnog zapovjednika-kazao je Bauk, očito ne dijeleći do kraja mišljenje ustavnopravnih stručnjaka o tome koga bi Kundid zapravo trebao poslušati u ovoj situaciji.

Recimo i to da je ubrzo nakon izjave na Pantovčaku Milanović Plenkoviću uputio i dopis u kojemu ga je obavijestio da je kao Vrhovni zapovjednik zapovjedio da vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu, a predložio mu je i održavanje hitnog sastanka zbog, stoji u priopćenju Ureda predsjednika, pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama.

- S obzirom na to da je načelnik Glavnog stožera izložen pritiscima iz Vlade kroz koje se od njega traži nepoštivanje i neprovođenje Zapovijedi Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika OSRH, predlažem Vam hitan sastanak na kojemu ćemo raspraviti te okolnosti kojima se izravno ugrožava sustav zapovijedanja u OSRH. Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire - priopćili su s Pantovčaka.

Što će se dalje događati teško je predvidjeti. Nije isključeno da će Vlada, odbije li Kundid provesti odluku ministra predložiti razrješenje načelnika Glavnog stožera. Bauk kaže kako Vlada to može napraviti i kako će se u tom slučaju sazvati Odbor za obranu u kojem HDZ ima većinu i izglasati mišljenje. No isto tako dodaje kako Milanović taj prijedlog, dobije li ga, može odbiti.