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GLOBALNA LJESTVICA

Izašao popis najmoćnijih putovnica na svijetu: Hrvatska kotira sjajno

Ilustracija za putovnicu i osobnu iskaznicu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 12:11

Među dvadeset najjačih putovnica svijeta nalaze se i Argentina te Brazil, čiji građani bez vize mogu posjetiti 169 država.

Pod naslovom "Koliko je moćna vaša putovnica?", globalni putnički magazin objavio je najnovije izdanje ljestvice Henley Passport Q2 Index za 2026. godinu, koja je predstavljena 1. srpnja. Riječ je o rangiranju koje izrađuje konzultantska tvrtka Henley & Partners, a ističe se kako je upravo ta ljestvica najcitiraniji svjetski pokazatelj snage nacionalnih putovnica. Poredak se temelji na službenim i ekskluzivnim podacima Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), a glavni kriterij pri određivanju položaja pojedine države jest broj odredišta u koja njezini državljani mogu putovati bez prethodnog ishođenja vize.

Prema najnovijem izvješću, Hrvatska se nalazi na visokom osmom mjestu koje dijeli s Estonijom. Hrvatski i estonski državljani sa svojim putovnicama mogu bez vize ući u ukupno 182 države i teritorija. Na samom vrhu ljestvice i ove se godine nalazi Singapur. Vlasnici singapurske putovnice trenutačno mogu bez vize putovati u 192 od ukupno 227 svjetskih odredišta, što im osigurava najveću slobodu međunarodnog putovanja među svim državama svijeta.

Drugu poziciju dijele Japan, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su u odnosu na prethodno izdanje ostvarili značajan napredak, skočivši s osmog na drugo mjesto. Građani tih država bez vize mogu putovati u 188 zemalja. Na trećem je mjestu Švedska, čija putovnica omogućuje ulazak bez vize u 187 država. Slijedi velika skupina zemalja na četvrtoj poziciji, čiji državljani bez vize mogu posjetiti 186 odredišta. Među njima su Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška i Španjolska, piše HRT.

Peto mjesto pripalo je Austriji, Grčkoj, Malti, Portugalu i Švicarskoj, čije putovnice omogućuju putovanje bez vize u 185 država. Na šestom mjestu nalaze se Ujedinjena Kraljevina, Mađarska i Poljska, čiji građani bez vize mogu ući u 184 zemlje. Neposredno ispred Hrvatske nalazi se skupina država na sedmom mjestu. Putovnice Australije, Kanade, Češke, Latvije, Malezije, Novog Zelanda, Slovačke i Slovenije omogućuju bezvizni ulazak u 183 zemlje.

Devetu poziciju dijele Lihtenštajn i Litva, čiji državljani mogu putovati bez vize u 181 državu, dok deseto mjesto pripada Islandu i Sjedinjenim Američkim Državama s mogućnošću ulaska u 180 zemalja bez prethodno ishođene vize. U nastavku ljestvice slijede Bugarska i Rumunjska s pristupom u 178 država, Monako sa 177, Čile i Cipar sa 175, Hong Kong sa 174 te Andora, čiji državljani bez vize mogu putovati u 170 zemalja. Među dvadeset najjačih putovnica svijeta nalaze se i Argentina te Brazil, čiji građani bez vize mogu posjetiti 169 država. Slijede Izrael sa 168, San Marino sa 167, Brunej sa 164 te Barbados, čija putovnica omogućuje putovanje bez vize u 163 zemlje.

Ključne riječi
putovnica Hrvatska viza Henley Passport Index

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