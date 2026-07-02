VIDEO Jezivi prizor u Ogulinu, snimili zmijurinu na prozoru: 'Ima dva metra i zavukla se pod roletu'

Najveća europska zmija izazvala je nelagodu u Ogulinu nakon što se tijekom noći zavukla ispod rolete jedne obiteljske kuće, a nesvakidašnji susret zabilježen je i kamerom. Prema informacijama koje je objavio 24sata, stanovnike jedne kuće u Ogulinu u nedjelju oko 23 sata dočekao je neugodan prizor kada su na prozoru ugledali kravosasa, najveću europsku zmiju. Kako su ispričali, zmija se zavukla ispod rolete, zbog čega su se, kažu, ozbiljno prestrašili.

- Kravosas nam se zavukao pod roletu. Šokirali smo se! Dug je dva metra, znamo da je odličan penjač, strah nas je otvarati prozore. Riješili smo ga se tako da smo lagano spuštali roletu pa je izlazio. Odličan je za kukce, ali nije ga ugodno vidjeti na prozoru. Jezivo je - ispričao je čitatelj za 24sata. Kako navode, riječ je o prvom tako bliskom susretu s ovom vrstom zmije. 24sata su objavila i video na kojem se vidi kako se kravosas nalazi ispod rolete prozora.

Iako kravosas nije otrovna zmija i ne predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude, stručnjaci upozoravaju da njegov ugriz ipak nije bez rizika. Naime, kako navode autori rada objavljenog u časopisu Veterinarski arhiv, ugriz kravosasa može prenijeti određene bakterije i gljivice koje mogu izazvati infekciju. Hrvatski veterinari proveli su prvo istraživanje aerobne mikroflore ove vrste u prirodnom okolišu, pri čemu su tijekom svibnja i lipnja 2013. godine na otocima Cresu i Olibu uhvatili 20 jedinki, uzeli im briseve usne šupljine i kloake te ih potom vratili u prirodu. Iako u uzorcima nisu pronađene salmonele ni klamidije, izolirane su bakterije poput Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Serratia marcescens i Stenotrophomonas maltophilia, kao i gljivice Candida albicans, Aspergillus flavus i Cladosporium sp. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se u slučaju ugriza rana temeljito očisti i po potrebi potraži liječnička pomoć kako bi se spriječila moguća infekcija.