Intendantica HNK u Zagrebu postala predsjednica žirija europske nagrade FEDORA Opera Prize

Intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste-Sočo, imenovana je predsjednicom međunarodnog žirija FEDORA Opera Prize 2027, jednog od najuglednijih europskih priznanja namijenjenih poticanju inovativnih opernih projekata i razvoju novih umjetničkih praksi.

Od 2013. godine FEDORA nagrade podupiru inovativne operne i plesne projekte te kroz međunarodnu suradnju predstavljaju jednu od najvažnijih europskih platformi za razvoj budućnosti izvedbenih umjetnosti.

Kao predsjednica žirija FEDORA Opera Prize, dr. sc. Iva Hraste-Sočo predvodit će međunarodni panel uglednih intendanata, ravnatelja kazališta i vodećih europskih stručnjaka iz područja opere, koji će odabrati projekte što će oblikovati budućnost europske operne umjetnosti.

„Velika mi je čast preuzeti predsjedanje žirijem FEDORA Opera Prize. Ova nagrada predstavlja prostor u kojem se susreću umjetnička izvrsnost, inovacija i međunarodna suradnja, vrijednosti koje su i u središtu djelovanja Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Veselim se upoznati nove projekte koji će pridonijeti razvoju opere i otvoriti nove perspektive europskoj kulturnoj sceni“, izjavila je intendantica HNK u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste-Sočo.

Natječaj za FEDORA Opera Prize 2027 otvoren je od 1. srpnja. Nakon završetka prijava slijedi odabir užeg izbora projekata u rujnu, objava nominiranih i pokretanje crowdfunding kampanja u studenome, javno glasovanje tijekom proljeća 2027., dok će dobitnici biti proglašeni na svečanosti dodjele nagrada tijekom ljeta 2027.

Povjerenje iskazano intendantici HNK u Zagrebu imenovanjem na čelo žirija FEDORA Opera Prize potvrđuje prepoznatljivost i ugled Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u međunarodnim umjetničkim krugovima, kao rezultat dugoročnog ulaganja u međunarodnu suradnju, koprodukcije i izvrsnost opernog stvaralaštva.