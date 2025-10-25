Diplomatski napredak? Putinov izaslanik najavljuje rješenja za rat u Ukrajini

Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za ulaganja i gospodarsku suradnju, izjavio je u petak navečer kako vjeruje da su njegova zemlja, Sjedinjene Države i Ukrajina blizu diplomatskog rješenja koje bi trebalo pridonijeti okončanju rata u Ukrajini. Po dolasku u Washington na razgovore s američkim dužnosnicima Dmitrijev je u razgovoru za CNN rekao da sastanak Donalda Trumpa i Putina nije otkazan, kako je to kazao američki predsjednik, te da će se dvojica čelnika vjerojatno sastati kasnije.

Planirani samit odgođen je u utorak, jer je rusko odbijanje hitnog prekida vatre bacilo sjenu na pokušaj održavanja pregovora. Trump je rekao da je otkazao planirani sastanak s Putinom u Budimpešti zbog izostanka napretka u diplomatskim naporima s ciljem okončanja rata i osjećaja da je trenutak promašen.

No Dmitrijev je u petak rekao: "Vjerujem da su Rusija, SAD i Ukrajina zapravo prilično blizu diplomatskog rješenja." Pritom nije iznio pojedinosti. Europske nacije surađuju s Ukrajinom na novome prijedlogu o prekidu vatre duž aktualnih linija bojišnice, rekli su ovaj tjedan Reutersu europski diplomati, uglavnom podsjećajući na ono o čemu se već raspravlja i istodobno inzistirajući na tomu da Sjedinjene Države zadrže središnju ulogu.

"Velik je potez predsjednika (Volodimira) Zelenskog što već priznaje da se radi o linijama bojišnice", rekao je Dmitrijev. "Znate, njegov prethodni stav bio je da Rusija treba u potpunost otići, pa zapravo mislim da smo prilično blizu diplomatskog rješenja koje se može postići."

Rusija je veliku invaziju na Ukrajinu započela u veljači 2022. Trump je prošli tjedan najavio da će se on i Putin uskoro sastati u Mađarskoj da bi pokušali dogovoriti okončanje rata. Ali Putin nije bio voljan razmotriti ustupke. Rusija je dugo zahtijevala da Ukrajina pristane na to da ustupi više teritorija prije bilo kakvog prekida vatre.

Dmitrijevljev posjet Sjedinjenim Državama zbog dugo planiranog sastanka uslijedio je nakon nedavno najavljenih američkih sankcija dvjema najvećim ruskim naftnim tvrtkama, a cilj takvog poteza je napraviti pritisak na Putina da okonča rat. Unatoč tom potezu Dmitrijev je rekao da će se dijalog između Rusije i Sjedinjenih Država nastaviti.