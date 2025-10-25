Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠNI PREGOVORI

Diplomatski napredak? Putinov izaslanik najavljuje rješenja za rat u Ukrajini

Kiril Dmitriev
Maxim Shemetov/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
25.10.2025.
u 09:01

Po dolasku u Washington na razgovore s američkim dužnosnicima Dmitrijev je u razgovoru za CNN rekao da sastanak Donalda Trumpa i Putina nije otkazan, kako je to kazao američki predsjednik, te da će se dvojica čelnika vjerojatno sastati kasnije.

Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za ulaganja i gospodarsku suradnju, izjavio je u petak navečer kako vjeruje da su njegova zemlja, Sjedinjene Države i Ukrajina blizu diplomatskog rješenja koje bi trebalo pridonijeti okončanju rata u Ukrajini. Po dolasku u Washington na razgovore s američkim dužnosnicima Dmitrijev je u razgovoru za CNN rekao da sastanak Donalda Trumpa i Putina nije otkazan, kako je to kazao američki predsjednik, te da će se dvojica čelnika vjerojatno sastati kasnije.

Planirani samit odgođen je u utorak, jer je rusko odbijanje hitnog prekida vatre bacilo sjenu na pokušaj održavanja pregovora. Trump je rekao da je otkazao planirani sastanak s Putinom u Budimpešti zbog izostanka napretka u diplomatskim naporima s ciljem okončanja rata i osjećaja da je trenutak promašen.

No Dmitrijev je u petak rekao: "Vjerujem da su Rusija, SAD i Ukrajina zapravo prilično blizu diplomatskog rješenja." Pritom nije iznio pojedinosti. Europske nacije surađuju s Ukrajinom na novome prijedlogu o prekidu vatre duž aktualnih linija bojišnice, rekli su ovaj tjedan Reutersu europski diplomati, uglavnom podsjećajući na ono o čemu se već raspravlja i istodobno inzistirajući na tomu da Sjedinjene Države zadrže središnju ulogu.

"Velik je potez predsjednika (Volodimira) Zelenskog što već priznaje da se radi o linijama bojišnice", rekao je Dmitrijev. "Znate, njegov prethodni stav bio je da Rusija treba u potpunost otići, pa zapravo mislim da smo prilično blizu diplomatskog rješenja koje se može postići."

Rusija je veliku invaziju na Ukrajinu započela u veljači 2022. Trump je prošli tjedan najavio da će se on i Putin uskoro sastati u Mađarskoj da bi pokušali dogovoriti okončanje rata. Ali Putin nije bio voljan razmotriti ustupke. Rusija je dugo zahtijevala da Ukrajina pristane na to da ustupi više teritorija prije bilo kakvog prekida vatre.

Dmitrijevljev posjet Sjedinjenim Državama zbog dugo planiranog sastanka uslijedio je nakon nedavno najavljenih američkih sankcija dvjema najvećim ruskim naftnim tvrtkama, a cilj takvog poteza je napraviti pritisak na Putina da okonča rat. Unatoč tom potezu Dmitrijev je rekao da će se dijalog između Rusije i Sjedinjenih Država nastaviti.
Ključne riječi
Kiril Dmitriev Donald Trump SAD Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

Komentara 4

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
09:40 25.10.2025.

Rusi su već sto puta ponovili da neće biti privremenog prekida rata, već ih zanima trajni mir. Ništa čudno kada znamo da su europski čelnici rekli da je zadnje takvo primirje zvano Minsk sporazum bio samo varka da se Ukrajinci naoružaju.

PM
Pionir_Mali
09:17 25.10.2025.

Mora da su Rusi blizu zauzimanja 9 strateški važnih gradova u Donbasu.

FU
Fusnota
09:08 25.10.2025.

Sastank nije otkazan nego samo odgođen. Za ruske medije ide Vljado ne želi pristati na ucjene od nasilnika Žutiog, Vljado je sami za mir

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dijana Hrka, majka Stefana
Video sadržaj
PRIBLIŽAVA SE GODIŠNJICA TRAGEDIJE

Majka koja je izgubila sina u padu nadstrešnice: 'Na mene se i dalje vrši velik pritisak...'

"Pozivam ljude da dođu na miran prosvjed, na mirnu šetnju. Na kraju ću se obratiti novinarima i državnom vrhu te priopćiti što planiram. Mislim da će nakon toga netko morati reagirati i napokon početi raditi svoj posao, jer ja ću pokrenuti radikalizaciju. Neću uvlačiti ni studente ni građane, ali, indirektno, i ja idem u radikalizaciju", kaže za Večernji list Dijana Hrka

Učitaj još

Kupnja