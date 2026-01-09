Naši Portali
U pretresu kuće pronašli 150 smotuljaka Galaxyja

Ivica Beti
09.01.2026.
u 11:21

- Sporna materija nalik na drogu je oduzeta i dostavit će se na toksikološko vještačenje - kažu u policiji

Tijekom pretrage preloški policajci pronašli su 150 aluminijskih smotuljaka ispunjenih materijom nalik na drogu sintetski kanabinoid, takozvani Galaxy, ukupne mase 16 grama. Jučer su temeljem naredbe Općinskog suda u Čakovcu (Prekršajnog odjela), pretražene su prostorije obiteljske kuće i druge pripadajuće prostorije u romskom naselju Piškorovcu, u vlasništvu 32-godišnjaka. - Sporna materija nalik na drogu je oduzeta i dostavit će se na toksikološko vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Kriminalistička istraživanja se nastavljaju - kažu u policiji. 
galaxy policija droga

