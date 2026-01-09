U pretresu kuće pronašli 150 smotuljaka Galaxyja

Tijekom pretrage preloški policajci pronašli su 150 aluminijskih smotuljaka ispunjenih materijom nalik na drogu sintetski kanabinoid, takozvani Galaxy, ukupne mase 16 grama. Jučer su temeljem naredbe Općinskog suda u Čakovcu (Prekršajnog odjela), pretražene su prostorije obiteljske kuće i druge pripadajuće prostorije u romskom naselju Piškorovcu, u vlasništvu 32-godišnjaka. - Sporna materija nalik na drogu je oduzeta i dostavit će se na toksikološko vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Kriminalistička istraživanja se nastavljaju - kažu u policiji.Agent ICE-a ustrijelio u lice ženu u automobilu. Gradonačelnik: Napustite grad; Oglasio se i Trump
