Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
AKCIJA GHOST CREDITS

U poreznoj prevari teškoj 40 milijuna eura sudjelovalo 70 kompanija

Foto: EPPO
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
03.09.2025.
u 09:32

Za sada je zaplijenjena imovina vrijedna 28 milijuna eura što uključuje bankovne račune, police osiguranje, nekretnine i dionice kompanije.

Imovina vrijedna 28 milijuna eura zaplijenjena je po nalogu talijanskog Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u sklopu istrage oko porezne prijevare u koju je kako se sumnja bilo uključeno oko 70 tvrtki. Šteta je najmanje 40 milijuna eura za proračun EU. Sumnja se da su spomenute tvrtke  porezne prevare počinile prilikom proizvodnje i distribucije softvera i IT produkata koji su se prodavali, kako kaže EPPO, po abnormalno niskim cijenama. Riječ je o međunarodnoj poreznoj prevari u kojoj je sudjelovalo 70 tvrtki iz nekoliko zemalja EU te Švicarskoj i Curaçau, koristeći se metodom nestajućih trgovaca te plaćanjima preko lažnih računa i faktura.

Za sada je utvrđeno da je jedna tvrtka iz Ravene isporučila lažne račune u vrijednosti 128 milijuna eura, a istražitelji sumnjanju da je u tom slučaju šteta zbog neplaćenog PDV-a 27 milijuna eura. Tvrtka u blizini Rima imala je 53,5 milijuna eura transakcija preko lažnih računa, a u tom slučaju gubitak na PDV-u iznosi 12 milijuna eura. Ukupna šteta, je kako se sumnja, oko 40 milijuna eura.

Za sada je zaplijenjena imovina vrijedna 28 milijuna eura što uključuje bankovne račune, police osiguranje, nekretnine i dionice kompanije. Riječ je o istrazi, kodnog imena Ghost Credits, koja se nastavlja.
Ključne riječi
EPPO porezna prijevara akcija ghost credits

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još