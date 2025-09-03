U poreznoj prevari teškoj 40 milijuna eura sudjelovalo 70 kompanija

Imovina vrijedna 28 milijuna eura zaplijenjena je po nalogu talijanskog Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u sklopu istrage oko porezne prijevare u koju je kako se sumnja bilo uključeno oko 70 tvrtki. Šteta je najmanje 40 milijuna eura za proračun EU. Sumnja se da su spomenute tvrtke porezne prevare počinile prilikom proizvodnje i distribucije softvera i IT produkata koji su se prodavali, kako kaže EPPO, po abnormalno niskim cijenama. Riječ je o međunarodnoj poreznoj prevari u kojoj je sudjelovalo 70 tvrtki iz nekoliko zemalja EU te Švicarskoj i Curaçau, koristeći se metodom nestajućih trgovaca te plaćanjima preko lažnih računa i faktura.

Za sada je utvrđeno da je jedna tvrtka iz Ravene isporučila lažne račune u vrijednosti 128 milijuna eura, a istražitelji sumnjanju da je u tom slučaju šteta zbog neplaćenog PDV-a 27 milijuna eura. Tvrtka u blizini Rima imala je 53,5 milijuna eura transakcija preko lažnih računa, a u tom slučaju gubitak na PDV-u iznosi 12 milijuna eura. Ukupna šteta, je kako se sumnja, oko 40 milijuna eura.

Za sada je zaplijenjena imovina vrijedna 28 milijuna eura što uključuje bankovne račune, police osiguranje, nekretnine i dionice kompanije. Riječ je o istrazi, kodnog imena Ghost Credits, koja se nastavlja.