FOTO Koliko je politički pad Gabrijele Žalac utjecao na nju? Evo kako se mijenjala kroz godine

Foto: PIXSELL
Bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena je na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, izvijestio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe, izvijestio je EPPO, dodajući da je prethodno tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
EPPO je bivšu ministricu optužio da je od „svibnja 2017. do srpnja 2019. nalagala da se, u najmanje devet navrata, njezini privatni troškovi u ugostiteljskim objektima koji nisu bili u opravdane službene već u privatne svrhe, i kao takvi nisu bili prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije, plate javnim novcem”.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Tako je utvrđeno da su ti troškovi dijelom bili uključeni u troškove nabave Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, objavio je EPPO.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Dodaju da je ovakvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla nepripadnu imovinsku korist od 9.732,35 eura – na štetu fincijskih interesa EU (85 posto) i Republike Hrvatske (15 posto).
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Zbog afera bivša ministrica morala je otići iz Vlade. Imala je četiri postupka, dva koja je protiv nje pokrenuo EPPO i dva koja je pokrenuo USKOK. U lipnju je priznala krivnju i sklopila nagodbe s EPPO-om i USKOK-om, pa je dva predmeta okončala sudskim presudama.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Ujedno je postala i prva ministrica Andreja Plenkovića koja će ići u zatvor jer je u aferi Software, nakon priznanja krivnja i nagodbe s EPPO-om osuđena na dvije godine zatvora te je u proračun prije sklapanja nagodbe uplatila 200.000 eura. Prethodno je priznala sve što joj EPPO stavlja na teret, a teretili su je za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Tjedan dana prije te nagodbe, Gabrijela Žalac se nakon priznanja krivnje, nagodila i s USKOK-om u postupku u kojem ju je USKOK teretio da je od Josipe Pleslić (ex Rimac) tražila da pomogne njezinom bratu u prolasku državnog ispita. U tom slučaju, Gabrijela Žalac je zbog poticanja na trgovanje utjecajem uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine te je morala platiti 1000 eura sudskih troškova
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
