FOTO Koliko je politički pad Gabrijele Žalac utjecao na nju? Evo kako se mijenjala kroz godine

Bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena je na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, izvijestio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).
Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe, izvijestio je EPPO, dodajući da je prethodno tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.
EPPO je bivšu ministricu optužio da je od „svibnja 2017. do srpnja 2019. nalagala da se, u najmanje devet navrata, njezini privatni troškovi u ugostiteljskim objektima koji nisu bili u opravdane službene već u privatne svrhe, i kao takvi nisu bili prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije, plate javnim novcem”.
Dodaju da je ovakvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla nepripadnu imovinsku korist od 9.732,35 eura – na štetu fincijskih interesa EU (85 posto) i Republike Hrvatske (15 posto).
Zbog afera bivša ministrica morala je otići iz Vlade. Imala je četiri postupka, dva koja je protiv nje pokrenuo EPPO i dva koja je pokrenuo USKOK. U lipnju je priznala krivnju i sklopila nagodbe s EPPO-om i USKOK-om, pa je dva predmeta okončala sudskim presudama.
Ujedno je postala i prva ministrica Andreja Plenkovića koja će ići u zatvor jer je u aferi Software, nakon priznanja krivnja i nagodbe s EPPO-om osuđena na dvije godine zatvora te je u proračun prije sklapanja nagodbe uplatila 200.000 eura. Prethodno je priznala sve što joj EPPO stavlja na teret, a teretili su je za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem.
Tjedan dana prije te nagodbe, Gabrijela Žalac se nakon priznanja krivnje, nagodila i s USKOK-om u postupku u kojem ju je USKOK teretio da je od Josipe Pleslić (ex Rimac) tražila da pomogne njezinom bratu u prolasku državnog ispita. U tom slučaju, Gabrijela Žalac je zbog poticanja na trgovanje utjecajem uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine te je morala platiti 1000 eura sudskih troškova