U Poljskoj najteži dan u ovoj godini, u Srbiji 5446 novozaraženih

U Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno novih 1700 slučajeva zaraze koronavirusom, a u 24 sata umrlo je 35 osoba. BiH je na devetom mjestu na svijetu po broju umrlih od posljedica zaraze, sa 168 umrlih na 100.000 stanovnika, što daje stopu smrtnosti od 3,9 posto. Današnje brojke slične su onima u prosincu. Najteža je situacija na području Sarajevske županije s 842 nova slučaja.

U Srbiji su preminule još 32 osobe pa je ukupan broj umrlih 4810. Ministarstvo zdravlja objavilo je danas da je testirano 18.288 osoba i utvrđeno 5446 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 209 pacijenata. Hospitalizirano je 4859 osoba, a 209 ih je na respiratoru. U Srbiji je od početka epidemije službeno potvrđeno 531.558 slučajeva zaraze, a postotak smrtnosti je 0,90 posto. Danas do 15 sati testirane su 3,200.383 osobe.

Slovenija je danas izvijestila o smrti sedam oboljelih i 1112 novih slučajeva zaraze. To je najviše u posljednja dva tjedna. Testirano je 5989 osoba, a pozitivnih nalaza je 19 posto. U slovenskim bolnicama liječe se 444 pacijenta pozitivna na koronavirus, a 83 su na intenzivnom liječenju. To je blagi pad hospitaliziranih, no broj aktivnih slučajeva se ne smanjuje. Danas ih je bilo oko 10.300.

Prema pisanju slovenskih medija, premijer Janez Janša ponovno je upozorio na realnost dolaska trećeg vala epidemije. Slovenija je u “narančastoj” epidemiološkoj fazi, a od početka epidemije umrlo je 3948 oboljelih. Prvu dozu cjepiva primilo je 8,4 posto stanovništva, a drugu 4,1. Poljska bilježi rekord s čak 25.052 novozaražena, najviše ove godine. U toj zemlji s 38 milijuna stanovnika umrle su 48.032 osobe.

>> Pogledajte i ovaj video - Romana Jerković: 'Da sam na premijerovu mjestu, ne bih sjedila skrštenih ruku, rješenje za cjepivo mora se naći'