Izraelski Knesset upravo je počeo s prvim danom zimskog zasjedanja, dan nakon što je ozbiljno kršenje primirja zaprijetilo ponovnim razbuktavanjem sukoba u Pojasu Gaze. Svjedočimo događajima iz prve ruke iz Izraela u kojem boravimo kao dio male novinarske delegacije, prvi put nakon potpisivanja primirja i vraćanja preostalih talaca iz zatočeništva. Kraj dana sinoć je donio privremeno olakšanje nakon što je IDF prekinuo napade i za danas najavio nastavak distribucije humanitarne pomoći. No kršenje sporazuma plaćeno je smrću dva izraelska vojnika i najmanje 13 Palestinaca. Malo tko od naših sugovornika u Jeruzalemu vjeruje u održanje ovog primirja, smatraju da ga Hamas koristi kako bi „došao do daha“ i oporavio se za nove napade.

- Obvezali su se na vraćanje talaca i razoružanje, no nakon puštanja preostalih živih talaca, sada vraćaju po jedno ili dva tijela kako bi dobili na vremenu. To su njihove igre jer odgađaju predaju oružja. No ovaj put nismo samo mi i oni. Obvezala se i međunarodna zajednica, brojne arapske zemlje, da će napraviti pritisak na njih. To je neka šansa za mir – komentira nam Michael Mordechai Bitton, član izraelske oporbe u Knessetu i bivši zamjenik ministra obrane te predsjednik parlamentarne grupe Izraelsko-hrvatskog prijateljstva.

U Pojasu Gaze međusobno se ubijaju, u bolničkom centru Hadassa spašavaju živote i Židova i Palestinaca

Kaže i da Izraelci mrze rat i da su im zato svi ratovi kratko trajali, imaju u povijesti čak i šestodnevni. Ovaj se odužio. Većini je dosta ratovanja, iako ekstremna desnica pritišće da na povredu primirja uzvrate nastavkom rata. No čak ni obitelji kojima još nisu vratili mrtva tijela njihovih bližnjih nisu više sklone toj opciji. - Brat ubijenog taoca na čije tijelo još čekaju kaže da želi tijelo svog brata, ali ako bi zbog toga stradao ijedan izraelski vojnik, ne trebaju ga vraćati – otkriva Biton sentiment u društvu.

No taj je sentiment trenutačno „zacementirao“ na vlasti Benjamina Netanyahua kojemu prognoziraju sigurnu pobjedu i na parlamentarnim izborima 2026. - Neće čekati maksimalan rok za raspisivanje izbora krajem sljedeće godine, odgovara mu da se održe ranije, možda u lipnju. No i taj je ciklus „njegov“ – uvjeren je Biton čiji Plavi i bijeli – Stranka nacionalnog jedinstva iz spektra liberalnog centra, ne sudjeluju u vladajućoj koaliciji.

Istodobno dok njihovi sunarodnjaci ratuju, na jednom drugom mjestu u Jeruzalemu i Palestinci i Židovi potpuno su jednaki u tretmanu: to je bolnica Hadassa, jedan od dva bolnička centra u Izraelu gdje po hodnicima i operacijskim salama susrećemo brojne Palestince kojima se tu pruža pomoć. Bolnica ima čak četiri kata ispod zemlje i radi bez zastoja cijelo vrijeme rata, a u jednoj od sigurnih soba iznad zemlje razgovarali smo s predstavnicima istraživačkih odjela jer je to i golem inovacijski centar. U Izraelu su u bolnicama smješteni i hoteli i dućani da pacijenti mogu provesti šabat s članovima svojih obitelji.

- Ovdje se u svakoj sali može raditi sve: od operacija srca, ginekoloških zahvata, ortopedije, pedijatrije... iako svaka sala služi kao baza za specifično područje – pojašnjava nam medicinska sestra dok nas, u zaštitnoj opremi, uvodi u jednu od njih gdje se upravo provodi operacija raka gušterače.

Na pitanje hoće li smetati pacijentu odvraća da ionako ništa ne zna, uspavan je i u sigurnim je rukama. Ova ustanova godišnje bilježi 320 tisuća posjeta, od kojih 170.000 hitnih, obavi se 50.000 operacija, 40.000 potpomognutih oplodnji i 16.000 porođaja. Statistiku o tome koliko je Židova, a koliko muslimana i ostalih nemaju – razliku, kažu, ne prave. Svaki ljudski život jednako im vrijedi.