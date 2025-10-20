Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SUSRELI SE U PETAK

Trump: Nisam rekao Zelenskom da bi Ukrajina morala prepustiti cijelu regiju Donbas Rusiji

U.S. President Donald Trump arrives at Palm Beach International Airport, in West Palm Beach, Florida
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
1/4
VL
Autor
Duška Gerić Koren/Hina
20.10.2025.
u 06:27

Trump smatra da bi Rusija i Ukrajina trebale "stati na crti na kojoj su sada, na bojišnici"

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u nedjelju novinarima u predsjedničkom avionu da prekid vatre između Izraela i Hamasa još vrijedi te rekao da neće ukidati carine Indiji dok ne prestane kupovati rusku naftu. "Da, još vrijedi", odgovorio je Trump na pitanje novinara vrijedi li još prekid vatre.

Osim toga, rekao je da Hamasovi vođe nisu umiješani u navodna kršenja primirja, nego da su odgovorni "neki pobunjenici iz tog pokreta". "No, tko god to bio, situacija će se riješiti na ispravan način. Riješit će se oštro, ali ispravno", dodao je.

Izrael je u nedjelju navečer objavio da je prekinuo zračne napade u Gazi te da je na snazi primirje, nakon zračnih napada na ciljeve Hamasa, koji je optužio da je napao izraelske vojnike. To je prvo kršenje vatre tih razmjera otkako je 10. listopada primirje stupilo na snagu.

Trump je ponovio da mu je indijski premijer Narendra Modi rekao da će Indija prestati kupovati rusku naftu, upozorivši da će New Delhi i dalje plaćati "vrlo visoke" carine ne dogodi li se to. "Razgovarao sam s indijskim premijerom Modijem, koji mi je rekao da neće biti toga s ruskom naftom", rekao je Trump.

Pitanje ruske nafte bila je jedna od glavnih smetnji za Trumpa u dugotrajnim pregovorima s Indijom. Polovica od carina u iznosu od 50 posto na indijsku robu odgovor je na kupnju ruske nafte. Američka vlada tvrdi da je prihod od nafte glavni izvor financiranja rata koji Rusija vodi u Ukrajini.

Trump je u srijedu rekao da mu je Modi potvrdio da će Indija prestati kupovati rusku naftu, no indijsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da ne zna za razgovor između dvojice čelnika, no da je glavna briga New Delhija "štititi interese indijskih potrošača".

Odgovarajući na pitanje o razgovorima s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump je opovrgnuo da mu je na sastanku u petak rekao da bi Ukrajina morala prepustiti cijelu regiju Donbas Rusiji. "Neka ostane ovako kako je sada", rekao je Trump. "Treba ostaviti kako je sada. Mogu jednom poslije pregovarati", dodao je.

Trump smatra da bi Rusija i Ukrajina trebale "stati na crti na kojoj su sada, na bojišnici". "O ostatku je vrlo teško pregovarati, ako se govori 'vi uzmite ovo, mi ćemo ono'", rekao je Trump. Prema nekim izvorima, Trump je Zelenskom na sastanku u petak rekao da prepusti dijelove teritorija Rusiji te je odbio opskrbiti Ukrajinu raketama Tomahawk.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Hamas Izrael Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još