Gradić u hrvatskom susjedstvu mami ljude s pola najamnine i novcem za kuće: Evo gdje se nalazi

U borbi protiv depopulacije, slikoviti srednjovjekovni gradić Radicondoli, smješten u toskanskim brdima sat vremena južno od Firence, pokrenuo je ambiciozan program za privlačenje novih stanovnika. Gradonačelnik Francesco Guarguaglini izdvojio je više od 400.000 eura za poticaje koji obećavaju novi život u ovom idiličnom kutku Italije. Za razliku od poznatih talijanskih shema s kućama od jednog eura, Radicondoli nudi značajne financijske poticaje bez potrebe za velikim obnovama. Program uključuje bespovratna sredstva za kupnju nekretnina, subvencije za korištenje zelene energije i studente, te pokrivanje polovice najamnine tijekom prve dvije godine za one koji se usele do početka 2026. godine. Kupci nekretnina moraju se obvezati na boravak od najmanje 10 godina, dok najmoprimci moraju ostati barem četiri godine.

„Naše nekretnine imaju stvarnu tržišnu vrijednost i većina je useljiva ili dobro održavana“, rekao je Guarguaglini za CNN Travel. „Ne nudimo ruševine, već priliku za život u zajednici koja čuva svoj srednjovjekovni šarm.“ Od uvođenja poticaja 2023. godine, Radicondoli je privukao oko 60 novih stanovnika, što je značajan korak za grad s trenutno samo 966 stanovnika i oko 100 praznih kuća od ukupno 450.

Smješten sat vremena od Firence i Siene, Radicondoli nudi miran život okružen dvorcima, vinarijama i poljoprivrednim krajolikom. Grad je dio šireg trenda u Italiji, gdje gradovi poput Sambuce i Mussomelija na Siciliji prodaju kuće po simboličnim cijenama, dok Toskana nudi između 10.000 i 30.000 eura za kupce u selima s manje od 5000 stanovnika, prenosi Euronews.

Prema talijanskoj Nacionalnoj federaciji vlasništva nad zgradama, zemlja ima oko 8,5 milijuna neiskorištenih domova, što ovakve inicijative čini ključnima za revitalizaciju ruralnih područja. Mnogi koji se prijavljuju za programe poput ovog u Radicondoliju privučeni su nižim troškovima života i prilikom za stvaranje doma u prekrasnom okruženju. „U vrijeme kada cijene nekretnina u gradovima rastu, Radicondoli nudi realnu priliku za ravnotežu između posla i života“, dodao je Guarguaglini.

Za one koji sanjaju o „slatkom životu“ u Toskani, Radicondoli predstavlja atraktivan izbor – bez potrebe za obnavljanjem ruševina i s financijskom podrškom koja olakšava preseljenje. Prijave za program traju do prosinca 2025., a gradonačelnik se nada da će novi stanovnici donijeti svježu energiju u ovu drevnu zajednicu.