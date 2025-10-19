Izrael objavio: Započeli smo val napada u Gazi

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su „sada započele val udara“ u južnom dijelu Pojasa Gaze. Kako navode u izjavi, napadi su usmjereni protiv „terorističkih ciljeva” Hamasa, „nakon očitog kršenja primirja ranije tijekom dana”, piše BBC.

Podsjetimo, Hamas je istaknuo da nije u kontaktu s bilo kojim borcima koji bi mogli ostati u blizini Rafaha, gdje IDF tvrdi da su došlo do sukoba. Izraelski zračni udar u mjestu al-Zawaida u središnjoj Gazi usmrtio je šest pripadnika brigada al-Qassam, uključujući Yahyu al-Mabhouha, zapovjednika elitne jedinice u bataljunu Jabalia, prenose lokalni izvori.

Cilj udara bio je mali kafić uz obalu smješten u šatoru na gradskoj plaži. Al-Zawaida se nalazi između Deir al-Bala i Khan Younisa na mediteranskoj obali Gaze. Šest boraca, podrijetlom iz sjevernog dijela Gaze, navodno je u trenutku udara djelovalo u središnjem području. Smrt al-Mabhouha, visokog zapovjednika na terenu, predstavlja jedan od najtežih gubitaka za elitne snage Hamasa otkako je započelo primirje.