KRAJ PRIMIRJA?

Izrael objavio: Započeli smo val napada u Gazi

Breaking news
vecernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 17:58

Napadi usmjereni protiv „terorističkih ciljeva” Hamasa.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su „sada započele val udara“ u južnom dijelu Pojasa Gaze. Kako navode u izjavi, napadi su usmjereni protiv „terorističkih ciljeva” Hamasa, „nakon očitog kršenja primirja ranije tijekom dana”, piše BBC.

Podsjetimo, Hamas je istaknuo da nije u kontaktu s bilo kojim borcima koji bi mogli ostati u blizini Rafaha, gdje IDF tvrdi da su došlo do sukoba. Izraelski zračni udar u mjestu al-Zawaida u središnjoj Gazi usmrtio je šest pripadnika brigada al-Qassam, uključujući Yahyu al-Mabhouha, zapovjednika elitne jedinice u bataljunu Jabalia, prenose lokalni izvori.

Cilj udara bio je mali kafić uz obalu smješten u šatoru na gradskoj plaži. Al-Zawaida se nalazi između Deir al-Bala i Khan Younisa na mediteranskoj obali Gaze. Šest boraca, podrijetlom iz sjevernog dijela Gaze, navodno je u trenutku udara djelovalo u središnjem području. Smrt al-Mabhouha, visokog zapovjednika na terenu, predstavlja jedan od najtežih gubitaka za elitne snage Hamasa otkako je započelo primirje.

Gaza Hamas Izrael

Komentara 23

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
18:09 19.10.2025.

Meni je iskreno žao civila u Gazi. S jedne strane ih šamaraju i ubijaju "njihovi" Hamas teroristi, a s druge strane im isto rade židovi. Nema nikoga na njihovoj strani, samo čekaš kada će doći tvoj dan za smrt. To je činjenično stanje.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
18:36 19.10.2025.

😂😂😂Trumpi prodavac magle i lazi.

SI
Sivooki
18:41 19.10.2025.

Toliko je trajao Trumpov mir.

