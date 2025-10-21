U noćni izlazak ponijeli nož, ukupno osuđeni na osam godina i četiri mjeseca zatvora jer su izboli 19-godišnjaka

M. M. (22) i R. M. (23) na zagrebačkom Županijskom sudu su nepravomoćno osuđeni zbog pokušaja ubojstva, odnosno pomaganja u pokušaju ubojstva 19-godišnjaka ispred kafića Nec u Veslačkoj ulici u Zagrebu 24. srpnja 2024. Prema nepravomoćnoj presudi, M. M. koji u vrijeme počinjenja djela nije imao 21 godinu, zbog pokušaja ubojstva je osuđen na četiri i pol godine zatvora jer mu je opozvana i ranija uvjetna kazna od 10 mjeseci zatvora. R. M. je za pomaganje u pokušaju ubojstva nepravomoćno suđen na tri godine i 10 mjeseci zatvora uz također opoziv ranijeg uvjeta od pola godine. Ne moraju platiti sudske troškove jer nemaju prihoda, a 19-godišnja žrtva postavila je imovinsko pravni zahtjev od 10.000 eura o kojem će se odlučivati u parničnom postupku.

M. M. je tijekom suđenja priznao djelo no bunio se zbog visine odštetnog zahtjeva dok M. R. nijekao krivnju. Prema optužnici, riječ je o događaju koji se zbio 24. srpnja 2024. u 23.45 ispred Neca. Tome je prethodila nesreća koju je dan ranije skrivio M. R. Upravljao je neispravnim vozilom svoga prijatelja i nakon toga pobjegao s mjesta događaja.

- Smatram se krivim i kajem se. Žao mi je zbog boli koju sam nanio oštećenom i njegovoj obitelji. I molim ga za oprost. Bio sam u kafiću s društvom i u dva sata smo popili nekoliko boca vina. M. R. je na mobitel primao neke poruke i bio je vidno uzrujan. Tražio sam ga da mi da mobitel da vidim o čemu je riječ. Mobitel je zazvonio, a s druge strane je bio oštećeni. Pitao sam tko je on i predstavio se. A on mi je opsovao mater. Pozvao sam ga dođe u Nec da to raspravimo i on je pristao. Rekao je da će doći za sat vremena s prijateljima – branio se M. M.

On je 19-godišnjaka s prijateljima dočekao pred Necom. Odmah su se verbalno sukobili, psovali jedni druge, a došlo je i do naguravanja između M. R. i 19-godišnjaka. U naguravanje se uključila i djevojka žrtve koja je pljusnula M. R. Oštećeni je tijekom naguravanja u ruci imao omanji nožić kojeg je spremio u torbicu, a M. M. je posegnuo za nožem kojeg je nosio sa sobom. Tvrdio je da je 19-godišnjaku, blokirao ruku i zadao mu tri uboda. Za to vrijeme M. R. je stajao je sa strane gdje ga je, tvrdi M. M., napadala jedna djevojka.

- Dva uboda su bila u nogu i jedan u trbuh nakon kojeg je pao na pod – kazao je M. M. Dodo je da je nakon toga ostalima iz svoje ekipe povikao da trče, dok su na zemlji ostavili teško ozlijeđenog 19-godišnjaka. Koji sat kasnije policija ih je našla u jednom stanu, a M. M. im je tada predao nož.

- Dok smo bili u stanu, izlazio sam svako malo na balkon zapaliti cigaretu i čekati dolazak policije. Taj nož mi je cijelo vrijeme bio zaboden u futroli u hlačama, a onda sam ga stavio iza kauča na kojem smo sjedili – kazao je u obrani M. M. . Odgovarajući na pitanje zašto je u večernji izlazak sa sobom ponio nož, M. M. je kazao da nož zna povremeno nositi sa sobom kada izlazi!? Pojasnio je i da M.R. poznaje od vrtića, a dodao je i da žrtvu nije pokušavao kontaktirati "jer se bojao da bi se to moglo protumačiti kao pokušaj utjecaja na njega kao svjedoka u postupku".

Na snimci koja je pregledana u sudnici, vidio se M.R. koji s obje ruke odguruje žrtva, koja se u jednom trenutku ruši na pod, dok ubadanje nožem nije bilo vidljivo na snimci, jer se dogodilo iza čempresa.

M. M. je od 2021. procesuiran čak 68 puta na prekršajnim, općinskim i županijskim sudovima od Novog Zagreba, Siska do Rijeke i Velike Gorice. Uglavnom zbog imovinskih delikata radi kojih je bio osuđivan na uvjetne i zatvorske kazne, pridržaj kazne maloljetničkog zatvora... Novčano je kažnjavan i zbog prometnih prekršaja. I M. R. je osuđivan zbog krađa na uvjetne i bezuvjetne kazne, te na prekršajne zbog prometa.