SLAO GLASOVNE PORUKE

Prijetio ministru preko društvenih mreža: Sud mu odredio istražni zatvor

Autor
Hina
09.02.2026.
u 22:45

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je izvijestilo da je nakon što je zaprimilo kaznenu prijavu sisačko-moslavačke policije, ispitalo uhićenog 36-godišnjaka zbog kaznenog djela prijetnje.

Određen je istražni zatvor 36-godišnjem muškarcu koji je 5. veljače u cilju da prestraši potpredsjednika Vlade putem društvene mreže Facebook uputio na njegov korisnički profil više glasovnih poruka ozbiljnog prijetećeg sadržaja, izvijestilo je u ponedjeljak Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.

Prijetnje su, kako su neslužbeno objavili pojedini mediji, upućene potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je izvijestilo da je nakon što je zaprimilo kaznenu prijavu sisačko-moslavačke policije, ispitalo uhićenog 36-godišnjaka zbog kaznenog djela prijetnje.

Sumnjiče ga da je 5. veljače na širem području Kutine, u cilju da prestraši potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, putem društvene mreže Facebook sa svojeg korisničkog profila uputio na njegov korisnički profil više glasovnih poruka ozbiljnog prijetećeg sadržaja. Sudac istrage je na prijedlog tužiteljstva odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Ključne riječi
Facebook Davor Božinović prijetnje policija

