Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
22. LISTOPADA

Besplatan ulaz i nova izložba: Etnografski muzej slavi 106. rođendan uz bogat program

Etnografski muzej
Jurica Galoić/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
21.10.2025.
u 11:42

U četvrtak, pak, u 14 sati, Etnografski muzej organizira i posebno predavanje „Od zidnjaka do zidova društvenih mreža – kako s djecom razgovarati o medijskoj pismenosti“, koje će održati Ana Kirin, glavna urednica portala medijskapismenost.hr. S

Etnografski muzej u Zagrebu sutre će obilježiti svoj 106. rođendan bogatim cjelodnevnim programom, a svi događaji i ulaz u muzej bit će besplatni. U prijepodnevnim satima održat će se radionice za školske grupe „Tvoj zidnjak, tvoja priča“, inspirirane aktualnom izložbom "Sa zida na zid – od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti“. Djeca će kroz vlastite crteže i poruke na tkanini istraživati sličnosti između nekadašnjih vezenih zidnjaka i današnjih digitalnih "zidova“ društvenih mreža.

Poslijepodne slijedi autorsko vodstvo izložbom nastalom u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti i umjetnicom Vlastom Delimar, koja promišlja o tradiciji, suvremenosti i digitalnoj kulturi svakodnevice. Središnji dio proslave započinje u 17.30 sati razgovorima s umjetnicima Majdom Abdel Hamidom i Milošem Trakilovićem, koji će predstaviti svoj rad uoči otvorenja nove izložbe „Na izmaku svitanja“ u 19 sati. Izložba, u kustoskoj koncepciji kolektiva Što, kako i za koga / WHW i Ane Kovačić, okuplja autore iz različitih dijelova svijeta i propituje teme identiteta, pripadnosti i kolektivnog sjećanja kroz suvremene umjetničke intervencije u stalni postav muzeja. Izložba uključuje i performanse kustosice Tee Kantoci u izvedbi Nike Pećarine, selme banich i Anne Javoran, koji će se održavati 28. listopada, 4. i 11. studenog.

U četvrtak u 14 sati, Etnografski muzej organizira i posebno predavanje „Od zidnjaka do zidova društvenih mreža – kako s djecom razgovarati o medijskoj pismenosti“, koje će održati Ana Kirin, glavna urednica portala medijskapismenost.hr. Sudjelovanje u svim programima je besplatno, a za radionice i predavanje potrebna je prijava na adresu: edukacija@emz.hr.

Ključne riječi
Etnografski muzej Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-10-20/PXL_161025_140204981.jpg
2
ŠTO SE DOGAĐA

Kad će konačno završiti obećano parkiralište u Zagrebu? Radi se šest puta dulje od planiranog, saznajemo detalje

Na pitanje zašto se probio ranije najavljeni rok nisu nam odgovorili, no u medijima se prije mjesec i pol pojavila informacija da se na površini budućeg parkirališta moraju obaviti neočekivani dodatni zahvati. Radovi će tako, bude li sad sve išlo prema rasporedu, trajati devet mjeseci umjesto predviđenih 45 dana, odnosno šest puta dulje nego što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji

Učitaj još