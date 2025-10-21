Besplatan ulaz i nova izložba: Etnografski muzej slavi 106. rođendan uz bogat program

Etnografski muzej u Zagrebu sutre će obilježiti svoj 106. rođendan bogatim cjelodnevnim programom, a svi događaji i ulaz u muzej bit će besplatni. U prijepodnevnim satima održat će se radionice za školske grupe „Tvoj zidnjak, tvoja priča“, inspirirane aktualnom izložbom "Sa zida na zid – od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti“. Djeca će kroz vlastite crteže i poruke na tkanini istraživati sličnosti između nekadašnjih vezenih zidnjaka i današnjih digitalnih "zidova“ društvenih mreža.

Poslijepodne slijedi autorsko vodstvo izložbom nastalom u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti i umjetnicom Vlastom Delimar, koja promišlja o tradiciji, suvremenosti i digitalnoj kulturi svakodnevice. Središnji dio proslave započinje u 17.30 sati razgovorima s umjetnicima Majdom Abdel Hamidom i Milošem Trakilovićem, koji će predstaviti svoj rad uoči otvorenja nove izložbe „Na izmaku svitanja“ u 19 sati. Izložba, u kustoskoj koncepciji kolektiva Što, kako i za koga / WHW i Ane Kovačić, okuplja autore iz različitih dijelova svijeta i propituje teme identiteta, pripadnosti i kolektivnog sjećanja kroz suvremene umjetničke intervencije u stalni postav muzeja. Izložba uključuje i performanse kustosice Tee Kantoci u izvedbi Nike Pećarine, selme banich i Anne Javoran, koji će se održavati 28. listopada, 4. i 11. studenog.

U četvrtak u 14 sati, Etnografski muzej organizira i posebno predavanje „Od zidnjaka do zidova društvenih mreža – kako s djecom razgovarati o medijskoj pismenosti“, koje će održati Ana Kirin, glavna urednica portala medijskapismenost.hr. Sudjelovanje u svim programima je besplatno, a za radionice i predavanje potrebna je prijava na adresu: edukacija@emz.hr.