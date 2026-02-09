Velika promjena u NATO-u: SAD predaje dvije važnije vojne funkcije Europi

Sjedinjene Države prepustit će dvije iznimno visoke zapovjedne dužnosti u NATO-u - u talijanskom Napulju i Norfolku u Virginiji – europskim časnicima, rekao je u ponedjeljak vojni izvor za Reuters. Odluka je u skladu sa zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da europske nacije preuzmu više odgovornosti za vlastitu sigurnost.

Njegova administracija traži da NATO, kojim su dugo dominirale Sjedinjene Države, postane "NATO pod vodstvom Europe". Kao dio preustroja zapovjedništva, europski časnici preuzet će NATO-ovo Zapovjedništvo združenih savezničkih snaga u Napulju i Zapovjedništvo združenih snaga Norfolk, kojima su trenutno na čelu američki admirali, rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

SAD bi preuzeo tri zapovjedništva nešto niža u hijerarhiji. Na pitanje o planiranim promjenama, dužnosnik NATO-a rekao je: "Saveznici su se dogovorili o novoj raspodjeli odgovornosti viših časnika u zapovjednoj strukturi NATO-a u kojoj će europski saveznici, uključujući najnovije članice NATO-a, igrati istaknutiju ulogu u vojnom vodstvu Saveza."

Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker ranije je odbacio kritike upućene Sjedinjenim Državama, ustvrdivši da SAD "ne pokušava rasformirati NATO", prenio je AFP. "Nastojimo ojačati NATO, a ne povući se iz njega ili ga odbaciti, već ga učiniti funkcionalnim onako kako je to bilo predviđeno, to jest kao savez 32 snažna i sposobna saveznika", dodao je.