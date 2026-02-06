Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SURAĐIVAO S OCEM I PARTNERICOM

Bivši model DiCaprio i još devet osumnjičenih u istražnom zatvru

Rijeka: Privođenje Roberta Di Caprija i supruge Iris Kramarić
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Dean Silić/Hina
06.02.2026.
u 11:30

Tužiteljstvo je izvijestilo da je osumnjičeni vođa skupine od listopada 2024. do početka veljače ove godine okupio osumnjičenike i druge zasad nepoznate osobe radi nabave, prijevoza, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina, amfetamina, MDMA, ecstasyja i marihuane

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je istražni zatvor za 10 osumnjičenih za preprodaju 60 kilograma raznih vrsta droga te omogućavanje trošenja droga i pranje novca, izvijestio je u petak Županijski sud u Rijeci. Za sedmero njih je istražni zatvor određen zbog sprečavanja mogućnosti ponavljanja kažnjivog djela, za jednog zbog opasnosti ponavljanja kažnjivog djela i utjecaja na svjedoke, za jednog zbog opasnosti ponavljanja djela i bijega, a za desetog samo zbog sprečavanja utjecaja na svjedoke. Uskok je zatražio određivanje istražnog zatvora za 11 osumnjičenika, a sudac istrage je odlučio da se jednoj od njih, petnaestookrivljenoj I. K., umjesto istražnog zatvora odredi mjera obaveznog javljanja policiji u Zagrebu.

U priopćenju Županijskog suda u Rijeci osumnjičenicima su navedeni inicijali i godine rođenja. Prvookrivljeni je R. D. (38 godina), drugookrivljeni A. J. (60 godina), a trećeokrivljeni D. A. (33). Osumnjičenici su u četvrtak tijekom dana ispitani u riječkom Uskoku, a kod istražnog sudca ih je policija dovela poslije 19 sati. Uskok je temeljem policijske kaznene prijave pokrenuo istragu protiv 14 hrvatskih i jednog državljanina BiH, koje sumnjiči za preprodaju 60 kilograma raznih vrsta droga te omogućavanje trošenja droga i pranje novca. Jedan od njih 14 se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, a za ostale nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora. Prema neslužbenim informacijama, na čelu u srijedu uhićene skupine je bivši maneken Robert DiCaprio, a među suradnicima su mu partnerica i otac.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je osumnjičeni vođa skupine od listopada 2024. do početka veljače ove godine okupio osumnjičenike i druge zasad nepoznate osobe radi nabave, prijevoza, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina, amfetamina, MDMA, ecstasyja i marihuane. Pritom je dogovarao i financirao nabavu droge i njenog prijevoza s područja Zagrebačke županije do Rijeke, za što je angažirao kurire koji su u barem pet navrata prevezli najmanje 60 kilograma droge. Članovi zločinačkog udruženja su krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 100.000 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju, stoji u priopćenju Uskoka.

FOTO Policija dovodi osumnjičene u USKOK. 'Pali' maneken i ekipa
Rijeka: Privođenje Roberta Di Caprija i supruge Iris Kramarić
1/10
Ključne riječi
kriminalna skupina Robert Jotanović droga krijumčarenje droge USKOK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!