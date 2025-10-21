Potpisan ugovor za izgradnju prve faze Nacionalne dječje bolnice vrijedne 237,5 milijuna eura

Ministrica zdravstva Irena Hrstić i predstavnik zajednice ponuditelja Domagoj Kamenski potpisali su ugovor o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje prve faze Nacionalne dječje bolnice, vrijednosti 237,5 milijuna eura, što je najveća investicija u zdravstvo u 50 godina. Faza 1 projekta uključuje rekonstrukciju postojećeg tehničkog bloka i izgradnju nove zgrade Nacionalne dječje bolnice, ukupne površine 53.040 kvadratnih metara, na lokaciji Blato u Zagrebu, u kojoj će se objediniti djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolesti Zagreb.

"Organizacijom pedijatrijske skrbi kroz Nacionalnu dječju bolnicu na izvrsnoj poziciji, dostupnoj ne samo za Zagreb, nego za cijelu Hrvatsku, želimo izgraditi tercijarnu bolnicu za pedijatrijsku djelatnost i objediniti sve djelatnosti koje pedijatrija pruža", istaknula je Hrstić prilikom potpisivanja ugovora.

Cilj je da zdravstvena skrb za djecu bude pod jednim krovom i da se usluge pružaju multidisciplinarno, upravo kako se bolesna djeca ne bi više morala voditi po Zagrebu od bolnice do bolnice, dodala je. Ministrica je istaknula kako je pedijatrija pod povećalom jer je deficitarna djelatnost, a ovim objedinjavanjem stvaraju se i uvjeti za edukaciju budućih pedijatara.

Potpisani ugovor obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta, ishođenje izmjena građevinske dozvole te izvođenje i dovršetak radova, a sredstva su osigurana iz državnog proračuna uz sufinanciranje Europske unije. Dovršetak radova i početak rada Nacionalne dječje bolnice - Faza 1 očekuje se do kraja 2029. godine.

Hrstić je kazala da je svjesna skeptičnosti oko projekta koji je započeo 2017. godine, no današnji događaj je garancija da se ide u realizaciju. Dodala je kako projekt "neovisno o rotaciji ministara" ide kontinuirano u smjeru toga da dobijemo suvremenu, tehnički i tehnološki najizvrsniju bolnicu koja čuva okoliš, što je politika Vlade, a što će istovremeno unaprijediti i kvalitetu života u Zagrebu.

Bolnica će imati helidrom, bit će to bolnica za majku i dijete s rodilištem i neonatologijom, a u drugoj fazi tamo će preseliti bolnice Goljak i Kukuljevićeva. Pojasnila je i da se bolnica ne gradi na starom izgrađenom dijelu već pokraj njega, a sljedeći zadatak je, osim što kreću s planiranjem druge faze, donošenje strateške odluke o tome što će biti s postojećom konstrukcijom.

V. d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti Iva Hojsak istaknula je kako im je trenutačni najveći problem upravo nedostatak prostora. "Potpisivanje ugovora stvarno znači da smo na korak do gotove dječje bolnice i puno bolje zdravstvene skrbi za pacijente. Veselim se činjenici da će svaki roditelj moći biti uz svoje dijete, neovisno ima li dijete mjesec dana ili 16 godina, ako to dijete želi", istaknula je.Ova bolnica ujedno će biti prva "carbon zero neutral" bolnica u Hrvatskoj i Europskoj uniji, s do 80 posto energije iz obnovljivih izvora - solarnih i geotermalnih.

Predstavnik zajednice ponuditelja te direktor i član uprave tvrtke Kamgrad Domagoj Kamenski istaknuo je kako su kao hrvatski konzorcij koji okuplja stručnjake iz različitih područja spremni izgraditi bolnicu koja će biti ponos Hrvatske, ali i primjer kako se visoki standardi zdravstvene skrbi mogu spojiti s najvišim ekološkim standardima.

Naveo je kako će bolnica kao zero energy objekt proizvoditi onoliko energije koliko i troši, zahvaljujući integriranim solarnim panelima, dizalicama topline, naprednim sustavima rekuperacije zraka te pametnim sustavima upravljanja rasvjetom grijanjem i hlađenjem. Projekt također uključuje zelene krovove, sustave za ponovnu upotrebu oborinskih voda te materijale koji smanjuju ugljični otisak. Ukupni rok izvođenja je četiri godine, od toga se godinu dana odnosi na projektiranje, a tri na samo izvođenje radova.