Elon Musk upozorio: 'Bez AI-ja i robota Amerika ide ravno u bankrot'

Elon Musk sve otvorenije upozorava da Sjedinjene Američke Države nemaju održivu alternativu umjetnoj inteligenciji i robotici kada je riječ o rješavanju problema eksplozivnog rasta javnog duga. Prema njegovu mišljenju, bez snažnog tehnološkog iskoraka američko gospodarstvo suočit će se s fiskalnim kolapsom.

U nedavnom intervjuu Musk je objasnio da su njegovi zagovori drastičnih rezova državne potrošnje proizašli iz zabrinutosti zbog neučinkovitosti, rasipanja i prijevara u javnom sektoru. Iako su takve mjere izazvale kritike, uključujući i slučajeve otpuštanja ključnih zaposlenika, Musk smatra da je problem duga daleko ozbiljniji od kratkoročnih administrativnih poteškoća. Kako je istaknuo, „bez umjetne inteligencije i robotike mi smo zapravo potpuno izgubljeni, jer se nacionalni dug gomila nevjerojatnom brzinom“.

Posebno naglašava razmjere fiskalnog pritiska, upozoravajući da samo kamate na američki dug dosežu oko bilijun dolara godišnje, čime nadmašuju vojnu potrošnju i izdvajanja za važne socijalne programe. Takav trend, prema Muskovim riječima, dugoročno je neodrživ i vodi prema ozbiljnoj fiskalnoj krizi.

U tom kontekstu Musk vidi umjetnu inteligenciju i robotiku kao ključne pokretače budućeg rasta produktivnosti. Smatra da jedino dramatično povećanje gospodarskog outputa može relativno smanjiti teret duga. „To je jedina stvar koja može riješiti problem nacionalnog duga“, tvrdi Musk, dodajući da su Sjedinjene Države „tisuću posto na putu bankrota bez umjetne inteligencije i robota“. Prema njegovu viđenju, osnovni cilj fiskalne politike danas trebao bi biti kupovanje vremena kako bi se nove tehnologije uspjele razviti i implementirati prije nego što dug postane neizdrživ.

Ipak, Musk upozorava da tehnološki napredak nosi i ozbiljne makroekonomske posljedice. Masovna primjena umjetne inteligencije i robotike, prema njegovim riječima, vjerojatno će dovesti do snažne deflacije. „Jednostavno nećete moći povećavati količinu novca jednako brzo kao što raste proizvodnja dobara i usluga“, upozorio je. Takav razvoj događaja mogao bi dodatno povećati realni teret duga, unatoč rastu ukupne gospodarske proizvodnje.

Sjedinjene Američke Države zasad imaju određene strukturne prednosti, poput statusa dolara kao svjetske rezervne valute i mogućnosti zaduživanja u vlastitoj valuti, što smanjuje rizik izravnog državnog bankrota. Međutim, fiskalni analitičari upozoravaju da te prednosti nisu neograničene. Bez promjene fiskalne putanje i dugoročne strategije, „neki oblik krize gotovo je neizbježan“, čak i uz povoljan institucionalni položaj SAD-a.