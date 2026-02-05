FOTO Robert DiCaprio i njegova supruga dovedeni na ispitivanje

U jučerašnjoj akciji policije i USKOK-a uhićeno 15 osoba na području Zagreba, Zadra, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Sumnjiči ih se da su u sklopu zločinačkog udruženja krijumčarila drogu i bavila se prevarama s nekretninama, pri čemu je pričinjena šteta od pet milijuna eura.

Među uhićenima je i bivši maneken Robert Jotanović koji si je promijenio ime u Robert DiCaprio. Kako neslužbeno doznajemo, on i nevjenčana supruga Iris Kramarić dio su vrha zločinačke organizacije koja je razbijena ovim uhićenjima koja su uslijedila nakon opsežne istrage i praćenja osumnjičenih. Oni su danas dovedeni na ispitivanje u riječki ured USKOK-a.

Nekadašnji model i bivši Mister Sea World, zadnjih je godina agent za nekretnine koji živi u Švicarskoj, ali ima nekretnine u Hrvatskoj, a na jednoj adresi u Zagrebu ima registriranu agenciju za nekretnine. Njega i ostatak uhićene ekipe sumnjiči se da su u sklopu zločinačkog udruženja krijumčarili veće količine kokaina, amfetamina i marihuane. Kako se sumnjiče i za prevare, krivotvorenje isprava i pranje novca, to vjerojatno znači da su novac zarađen na prodaji droge prali kupnjom i prodajom nekretnina na koje su se potom upisivali uz pomoć krivotvorene dokumentacije. Prema neslužbenim informacijama, prilikom kupnje nekretnina prevarili su šest osoba za oko pet milijuna eura.