U Njemačkoj je danas struja besplatna, razlog će vas iznenaditi

Danas Njemačku očekuje jako olujno vrijeme s jakim udarima vjetra gotovo u svim regijama, upozorava Njemačka meteorološka služba. Iako takvi vremenski uvjeti donose brojne neugodnosti, imaju i jednu pozitivnu stranu – vjetroelektrane će proizvesti iznimno velike količine električne energije. Prema prognozi burze električne energije EEX u Leipzigu, na tržištu za isporuku dan unaprijed cijene će se kretati oko nule ili čak ispod nule, što znači da će potrošači s dinamičnim tarifama električnu energiju plaćati prosječno -0,03 centa po kilovatsatu. To je osobito povoljno za vlasnike električnih automobila i kućnih baterija, koje se danas preporučuje puniti, piše Fenix.

No, cijena na burzi nije ista kao konačna cijena koju plaćaju kućanstva. Potrošači na svoje račune moraju dodati mrežne naknade, poreze i pristojbe, koji čine većinu ukupnog iznosa. Naknade variraju po regijama, pa nije moguće odrediti jedinstvenu cijenu, ali u prosjeku se korisnicima s dinamičnim tarifama trenutačno naplaćuje između 15 i 20 centi po kilovatsatu. To je i dalje značajno povoljnije od fiksnih tarifa. Njemačka kućanstva prosječno plaćaju oko 35 centi po kilovatsatu, dok nove tarife koje će se ugovarati u 2025. godini donose cijenu ispod 30 centi. Upravo zbog toga dinamične tarife najviše koriste onima s velikom potrošnjom energije, poput vlasnika toplinskih pumpi ili električnih automobila. Prema procjenama, vlasnici e-vozila mogu godišnje uštedjeti i do 300 eura u usporedbi s korisnicima standardnih tarifa.

Kako bi se dinamična tarifa mogla koristiti, nužno je imati ugrađeno pametno brojilo. Razlog tako niskih cijena električne energije danas nije samo snažan vjetar, već i smanjena potražnja. Subota je, i to dan nakon praznika, pa industrija i poduzeća troše znatno manje energije nego uobičajeno. Povećana potrošnja očekuje se tek navečer, kada se ljudi vrate kućama i uključe štednjake, televizore ili druga kućanska pomagala. Tada će cijena dosegnuti svoj dnevni vrhunac od oko 3 centa po kilovatsatu, što je i dalje iznimno nisko u odnosu na prosjek.