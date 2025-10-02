Što bi naši dali za to: Evo s koliko novaca 'preživljavaju' umirovljenici u Njemačkoj

U Njemačkoj raste jaz između bogatih i siromašnih, a ta razlika sve više postaje vidljiva i među umirovljenicima. Prema podacima koje je u četvrtak objavio Destatis, svaki peti umirovljenik ima na raspolaganju najviše 1.400 eura mjesečno, dok još jedna petina preživljava s maksimalno 1.790 eura. S druge strane, 20 posto umirovljenika ima barem 2.870 eura za život, piše Fenix magazin.

Ove statistike odnose se na umirovljenike starije od 65 godina, kojih je ukupno 16,5 milijuna u Njemačkoj. U izračunima je korišten model ponderiranog dohotka koji omogućava usporedbu prihoda ljudi u kućanstvima različite veličine.

Također, broj umirovljenika starijih od 65 godina porastao je na 15,9 milijuna od 2021. godine. Prosječan prihod tada iznosio je 1.820 eura, a od tada se povećao za devet posto, što je dva postotna boda manje od prosječnog rasta dohotka u društvu.

Unatoč povećanju mirovina, sve više umirovljenika prisiljeno je tražiti državnu pomoć. Trenutno je 739.000 umirovljenika koji ovise o pomoći, što je porast od 31 posto u odnosu na 534.000 krajem 2020. godine i 690.000 prošle godine.