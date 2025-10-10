U nedjelju kreće novi sustav provjera na granicama: Više nema prolaska bez skenera oka i otisaka prstiju

Od 12. listopada na svim graničnim prijelazima s Hrvatskom počet će se primjenjivati novi elektronički sustav kontrole ulaska državljana trećih zemalja u Schengenski prostor. Prilikom prvog ulaska u Europsku uniju, putnicima će se uzimati biometrijski podaci – skeniranje oka i otisci prstiju – koji će se pohranjivati u zajedničku bazu podataka. Sustav bi trebao omogućiti brže i učinkovitije sigurnosne provjere, navode iz policije, koja ističe da je postupak "jednostavan i lako razumljiv". Kako je za HRT pojasnio Krešimir Vidović, pomoćnik načelnika za graničnu kontrolu GP-a Bajakovo, "kada dođe državljanin treće države i kada se izvrši skeniranje putne isprave, sustav će sam prepoznati o kojoj je državi se radi te će na jeziku te države i zvučno i tekstualno putnik biti upoznat kako treba postupati".

U početnom razdoblju uvođenja novog sustava očekuje se da će postupak prikupljanja biometrijskih podataka trajati dulje – do dva sata po smjeni. Registracija putnika u sustav provodit će se istodobno na svim graničnim prijelazima. Vozači koji često prelaze granicu uglavnom su već upoznati s promjenama, ali očekuju gužve u prvim tjednima: "Spremni smo na to. Samo ne znam kako će poslije biti registracija lica, da li putem kamere ili opet pasoš", "čuo sam nešto, da će biti neko skeniranje očiju, prstiju i tako... Vjerujem da će biti u početku velike gužve", "gužve će sigurno biti veće, ali vjerojatno u nekoj perspektivi kad sistem profunkcionira i kada ne bude bilo potrebe za ovakvom identifikacijom, onda će vjerojatno biti bolje", rekli su.

Ipak, među profesionalnim vozačima prevladava optimizam. Jedan od njih ističe: "Prava stvar. To će ubrzati stvari. Jednom, znači, slikaš i to je to... Ići će brže i autobusi i kamioni i sve će ići brže". Na graničnom prijelazu Bajakovo u putničkom prometu trenutno nema duljih čekanja, a da bi tako i ostalo, 12. listopada počinje postupna primjena sustava Entry/Exit. "Sigurno da će doći do određenog povećanja trajanja granične kontrole, ali ne očekujemo posebne gužve", rekao je Vidović. Glavni cilj uvođenja novog biometrijskog nadzora jest povećanje sigurnosti i praćenje kretanja putnika – evidentirat će se točan datum ulaska i izlaska iz Schengenskog prostora, čime se želi spriječiti ilegalna migracija i zlouporabe putnih isprava. Sustav će u potpunosti biti operativan 10. travnja 2026.