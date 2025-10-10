U nedjelju kreće novi sustav provjera na granicama: Više nema prolaska bez skenera oka i otisaka prstiju

Od 12. listopada na svim graničnim prijelazima s Hrvatskom počet će se primjenjivati novi elektronički sustav kontrole ulaska državljana trećih zemalja u Schengenski prostor. Prilikom prvog ulaska u Europsku uniju, putnicima će se uzimati biometrijski podaci – skeniranje oka i otisci prstiju – koji će se pohranjivati u zajedničku bazu podataka. Sustav bi trebao omogućiti brže i učinkovitije sigurnosne provjere, navode iz policije, koja ističe da je postupak "jednostavan i lako razumljiv". Kako je za HRT pojasnio Krešimir Vidović, pomoćnik načelnika za graničnu kontrolu GP-a Bajakovo, "kada dođe državljanin treće države i kada se izvrši skeniranje putne isprave, sustav će sam prepoznati o kojoj je državi se radi te će na jeziku te države i zvučno i tekstualno putnik biti upoznat kako treba postupati".
U početnom razdoblju uvođenja novog sustava očekuje se da će postupak prikupljanja biometrijskih podataka trajati dulje – do dva sata po smjeni. Registracija putnika u sustav provodit će se istodobno na svim graničnim prijelazima. Vozači koji često prelaze granicu uglavnom su već upoznati s promjenama, ali očekuju gužve u prvim tjednima: "Spremni smo na to. Samo ne znam kako će poslije biti registracija lica, da li putem kamere ili opet pasoš", "čuo sam nešto, da će biti neko skeniranje očiju, prstiju i tako... Vjerujem da će biti u početku velike gužve", "gužve će sigurno biti veće, ali vjerojatno u nekoj perspektivi kad sistem profunkcionira i kada ne bude bilo potrebe za ovakvom identifikacijom, onda će vjerojatno biti bolje", rekli su.
Ipak, među profesionalnim vozačima prevladava optimizam. Jedan od njih ističe: "Prava stvar. To će ubrzati stvari. Jednom, znači, slikaš i to je to... Ići će brže i autobusi i kamioni i sve će ići brže". Na graničnom prijelazu Bajakovo u putničkom prometu trenutno nema duljih čekanja, a da bi tako i ostalo, 12. listopada počinje postupna primjena sustava Entry/Exit. "Sigurno da će doći do određenog povećanja trajanja granične kontrole, ali ne očekujemo posebne gužve", rekao je Vidović. Glavni cilj uvođenja novog biometrijskog nadzora jest povećanje sigurnosti i praćenje kretanja putnika – evidentirat će se točan datum ulaska i izlaska iz Schengenskog prostora, čime se želi spriječiti ilegalna migracija i zlouporabe putnih isprava. Sustav će u potpunosti biti operativan 10. travnja 2026.
Hahah, kakve veze imaju granične kontrole s ilegalnim migracijama? Da bi ušao u državu preko graničnog prijelaza, moraš proći kontrolu skenera oka, otiska prstiju, vaganja, brisa iz nosa, rektalnog pregleda i još moraš imati važeće dokumente, ne smiješ biti na nikakvoj tjeralici, protiv tebe se ne smije voditi nikakav postupak. Ako ne zadovoljiš samo jedan uvjet, ide najmanje prekršajna prijava. Ali ako pokušaš ući 20 metara dalje mimo graničnog prijelaza, nema nikakvih kontrola ni provjera, i još dobiješ besplatni smještaj, besplatnu hranu, besplatno tuširanje, besplatno punjenje mobitela i još ti aktivisti čiste zahod.