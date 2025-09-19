Novih 20 sustava zaštite granice. Kamere se postavljaju na stupovima visine 45 metara, čak i na Željavi

Na 20 lokacija, uz granice s Crnom Gorom, BiH te Srbijom, Hrvatska postavlja sustave za nadzor vanjske granice. Vanjske granice Europske unije, ako ćemo precizno, jer upravo pod tim se nazivom trenutačno traži tvrtka koja će kamere i prateću opremu postaviti za 16,2 milijuna eura bez PDV-a. Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) raspisalo je natječaj, ističu u njemu i da je dio EU programa naziva "Fond za integrirano upravljanje granicama (IBMF) – Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVi)" te, samim time, i sufinanciran, a detaljno su naveli i što se na kojoj lokaciji očekuje.

Na granici s Crnom Gorom, na lokaciji Pogranične policijske postaje (PGP) Grude, bit će postavljen stacionarni sustav koji uključuje termovizijske kamere i dnevno/noćne kamere, a instalirat će se i oprema za lokalni koordinacijski centar (LCC), uključujući računala, monitore i uređaje za osiguranje neprekidnog rada. Na granici s Bosnom i Hercegovinom, na lokaciji PGP Metković, postavit će se stacionarni sustav srednjeg dometa sa termovizijskom kamerom i dnevno/noćnom kamerom, koji će biti montiran na postojeći betonski stup. Na Kaštidu, na stupu MUP-a, bit će montiran stacionarni sustav velikog dometa s termovizijskom kamerom i dnevno/noćnom kamerom.

Na granici s Bosnom i Hercegovinom, u Policijskoj upravi ličko-senjskoj, bit će nadograđen LCC u PGP Korenici, čime će se omogućiti učinkovitije upravljanje sustavima za nadzor, a na terenu će biti postavljeni sustavi za videonadzor, uključujući termovizijske kamere i, naravno, dnevno/noćne kamere. Na Brdu Jasenu, na visini od oko 380 metara, bit će postavljen stacionarni sustav velikog dometa (termovizijska kamera i dnevno/noćna kamera), dok će lokacija Željava također dobiti stacionarni sustav velikog dometa, čime će se omogućiti praćenje granice na visokoj nadmorskoj visini. Komunikacija s drugim točkama bit će osigurana putem radio linkova. Na OiV stupu na Plješevici bit će postavljen radio link od 50 Mbit/s prema drugim točkama, kao što su Ličko Petrovo Selo i PGP Korenica, što će omogućiti efikasan prijenos podataka između različitih sustava.

U Policijskoj upravi karlovačkoj, u PGP Cetingradu bit će nadograđen LCC za bolju kontrolu sustava, a na terenu će biti postavljen stacionarni sustav velikog dometa sa termovizijskom kamerom i dnevno/noćnom kamerom. Na Brdu Lipovača, na visini od 450 metara, postavit će se stacionarni sustav velikog dometa s termovizijskom kamerom i dnevno/noćnom kamerom, koji će biti povezan putem radio linkova s drugim ključnim točkama. Na lokaciji Basara (Nova Kršlja) postavit će se stacionarni sustav velikog dometa, uz sve potrebne tehničke i infrastrukturne radove za osiguranje neprekidnog rada sustava.

U Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, u PGP Dvoru bit će postavljen sustav za nadzor s odgovarajućim kamerama i komunikacijskom opremom. U PGP Hrvatskoj Kostajnici također će biti postavljen sustav za video nadzor i oprema za koordinaciju nadzora granice.

Na granici s Bosnom i Hercegovinom, u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj, u PGP Stara Gradiška bit će instaliran stacionarni sustav velikog dometa za praćenje granice i osiguranje njezine zaštite, dok će PGP Slavonski Brod biti opremljen kamerama za video nadzor i drugim potrebnim tehničkim uređajima za učinkovitu kontrolu granice. U PGP Slavonski Šamac bit će postavljen stacionarni sustav velikog dometa, uključujući sve potrebne tehničke komponente za rad sustava.

U Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj, u PGP Vrbanja bit će postavljen sustav za nadzor granice s termovizijskim kamerama i dnevno/noćnim kamerama, s opremom za centralizirani nadzor u LCC-u.

Za sve ove lokacije predviđena je potpuna energetska autonomija, gdje će sustavi biti napajani solarnim panelima, vjetroturbinama i baterijskim sustavima. U slučajevima gdje ne postoji pristup javnoj elektroenergetskoj mreži, osigurana su alternativna energetska rješenja, uključujući dizelske agregate. Na određenim lokacijama instalirat će se i telekomunikacijski stupovi visoki do 45 metara, koji će omogućiti optimalnu visinu za postavljanje antena i kamera te omogućiti kvalitetnu komunikaciju između različitih točaka sustava.

Cijeli sustav bit će povezan putem radio linkova, koji omogućuju neprekidnu i visoku kvalitetu prijenosa podataka.