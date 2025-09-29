Naši Portali
NOVA PROCEDURA NA GRANICI

Božinović: Uvodimo novi sustav prepoznavanja na granicama. Vjerojatno će biti gužve

29.09.2025.
u 22:17

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je uvođenje novog Sustava ulaska/izlaska (EES) za putnike iz trećih zemalja, što će od listopada 2025. izazvati gužve. Novi sustav uključuje obaveznu biometrijsku identifikaciju i digitalno evidentiranje umjesto pečatiranja putovnica.

U glavnom Dnevniku HTV-a gostovao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a tema razgovora bila su ulaganja u hrvatsku policiju te rastući izazovi s kojima se sustav suočava. "Živimo u drugačijem svijetu, drugačijim vremenima i puno je više izazova. Ono što je bio policijski posao prije 10, 15, 20 godina, onaj temeljni je još uvijek tu, međutim, brojni su izazovi vezani i za nove tehnologije, koje koriste i kriminalne skupine. Organizirani kriminal dosta ulaže u sebe i jednostavno tu bitku sa tehnologijom i tehnološkim napretkom moramo dobiti", rekao je ministar Božinović te se osvrnuo na važnost europskih fondova.

"Mi ne bi bili ni blizu ovog ulaganja u hrvatsku policiju, da nema europskih fondova i da Hrvatska kao članica EU-a nije tako pozicionirana kao veoma važna s obzirom i na zemljopisni položaj i na sve ono što smo do sad prezentirali kao uspješno ulaganje u Hrvatsku i to se sad već vidi" kazao je. 

Nadalje, istaknuo je kako je u sadašnjem proračunskom razdoblju za potrebe policije osigurano između 250 i 260 milijuna eura, dok je za iduće planirano rekordnih 1,3 milijarde eura – ulaganje koje je više od pet puta veće. Na pitanje o tome u što će novac biti uložen, Božinović je objasnio: "Sve ono što policija radi uključuje ulaganja u najsuvremenija rješenja. Na graničnim prijelazima uvodimo sustav entry-exit s prepoznavanjem lica i otiscima prstiju za putnike iz trećih zemalja. To će od druge polovice listopada vjerojatno uzrokovati gužve, ali takve mjere su potrebne za zaštitu Europe."

Govoreći o problemu ilegalnih migracija, ministar Božinović istaknuo je da pokušaji dolaska u Europu neće prestati. Naglasio je kako je kontinent posebno privlačan stanovnicima Afrike i Azije, a dodatni pritisak stvaraju sukobi u okolnim regijama koji i dalje traju ili bi se mogli ponovno rasplamsati. „Moramo biti spremni zaštititi Hrvatsku, a time i Europu. Europa to razumije”, poručio je.

Osim migracija, osvrnuo se i na sve veće izazove vezane uz krijumčarenje droge. Pojasnio je da je u takvim slučajevima nužna međunarodna suradnja jer je riječ o složenim lancima u kojima sudjeluje više aktera, primjerice prilikom dolaska brodova iz Latinske Amerike u hrvatske luke. „Mi ih nastojimo pratiti u suradnji s drugim državama, a posebice kroz Europol i američku DEA. Hrvatska je njihov najpouzdaniji partner u ovom dijelu Europe, što se vidi i po rezultatima”, rekao je.

Podsjetio je i na činjenicu da je Hrvatska među najsigurnijim zemljama u Europi, dodavši da su zadovoljni dosadašnjim uspjesima, ali da je jednako važno ostati fokusiran na buduće izazove kako bi se ta razina sigurnosti zadržala.

Dotaknuo se i maloljetničke delinkvencije, koju je nazvao posebnim problemom posljednjih dana. Božinović je naglasio kako policija sama ne može riješiti taj izazov, već je potrebna šira suradnja cijelog društva – roditelja, škola, zdravstvenih ustanova, medija i crkve – kako bi se preventivno djelovalo i spriječilo nasilje.

Srbina zaustavili na granici, pa mu pretumbali kamion: Pogledajte što su mu pronašli
Ključne riječi
promet gužve granični prijelaz Davor Božinović

