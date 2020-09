Slučaj iz Slavonije: U kući porodio suprugu jer ne vjeruju liječnicima, nisu htjeli u bolnicu

Bio je to dan kao i svaki drugi u toj slavonskoj bolnici sve do trenutka kada se pojavio mladi bračni par s bebom u naručju. Njih su dvoje doveli bebu kako bi im bolnica izdala potvrdu na temelju koje bi dijete mogli upisati u matičnu knjigu rođenih. Prethodno su pokušali dijete prijaviti u Uredu državne uprave, gdje im to nisu mogli napraviti jer nisu imali potvrdu iz bolnice da je dijete rođeno kod njih. Problem se pojavio kada su u razgovoru s njima liječnici doznali da dijete uopće nije rođeno u bolnici te da je rođeno prije samo desetak dana.

Pripadaju vjerskoj zajednici

Navodno je dijete rođeno u obiteljskoj kući, a suprug je sam porodio suprugu. On je prerezao i podvezao pupčanu vrpcu pa čak i izvadio posteljicu. Danima poslije dijete i majka bili su u kući bez liječničke pomoći. I ovaj posjet bolnici nije bio radi pregleda djeteta ili majke, nego samo kako bi se ime djeteta moglo upisati u matičnu knjigu rođenih. Iz bolnice smo saznali da su u razgovoru s roditeljima liječnici doznali pojedinosti o porođaju, ali i da pripadaju nekoj vjerskoj zajednici. Ne vjeruju liječnicima i lijekovima, nego se liječe alternativnim metodama. Kazali su liječnicima kako će u slučaju bolesti dijete liječiti alternativnim metodama i da ga neće voditi u bolnicu.

– Nevjerojatno mi je takvo što čuti u 2020. godini, a najbliža je bolnica samo na pola sata vožnje. I u ovom slučaju je moglo biti tako. Sreća je u svemu tome da su i dijete i majka preživjeli jer je sve moglo završiti tragično i za dijete i za majku. Porođaj nije nimalo jednostavan i bezazlen, posebno kada se radi o prvom djetetu, kao u ovom slučaju. Porođaj može početi iznenada i da se obavi u domu, ali se moraju odmah nazvati liječnici, pozvati hitna kako bi se i dijete i majka zbrinuli. Ovakvo što je više nego opasno – rekla nam je jedna vukovarska liječnica koju smo upoznali s ovim slučajem.

Zbog toga je sa slučajem upoznat i Centar za socijalnu skrb koji je žurno, dva dana poslije, uz asistenciju policije, od roditelja privremeno oduzeo dijete i zbrinuo ga na sigurno. Iz Centra nam na naš upit o ovome slučaju nisu mogli dati nikakve preciznije informacije pozivajući se na zaštitu osobnih podataka te obvezu čuvanja službene tajne. “Što se tiče postupanja Centra za socijalnu skrb u postupcima obiteljskopravne zaštite djece, možemo istaknuti da Centar za socijalnu skrb postupa sukladno odredbama Obiteljskog zakona te se uvijek prvenstveno vodi zaštitom prava i dobrobiti djece”, stoji u odgovoru centra.

Policija pomagala

Objašnjeno nam je i da je svaki slučaj poseban, da se postupa individualno tako da nema pravila koliko će dijete dugo biti privremeno oduzeto roditeljima, gdje će biti zbrinuto i slično. Svi daljnji koraci pomno će se pratiti, pri čemu će svaka daljnja odluka dobro biti odmjerena radi dobrobiti djeteta. U cijeli se slučaj uključio i sud. Oduzimanje djeteta potvrđeno nam je i iz policije, odakle navode kako je riječ o mjeri koju je trebalo hitno provesti. Sve je, ističu, prošlo bez problema, a policija samo pomogla u cijelom slučaju.

Od poznanika mladog bračnog para doznajemo da ni oni ne znaju kojoj vjerskoj skupini pripadaju, što propagiraju i za što se zalažu. Kažu i kako su oboje bili druželjubivi, izlazili, trenirali… Otkad su dio te zajednice, više ih uopće ne viđa niti se čuje s njima. Govori nam i o krštenjima u ledenim vodama Dunava u prosincu.

– Bili smo jako dobri, ali sada uopće nismo u kontaktu. Probao sam u više navrata s njima kontaktirati, ali mi uopće ne odgovaraju. Znam da je u nekoj vjerskoj zajednici, ali ne znam kojoj. Znam samo da je muž jako „zabrijao“. Ovo s djetetom im nikako neće pomoći – prenio nam je jedan njihov prijatelj, koji ne krije da je zbog svega i više nego zabrinut.