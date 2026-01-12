Naši Portali
OGROMAN IZNOS

Sustav u Njemačkoj totalno zakazao: Kriminalac iz BiH je trebao biti deportiran, pogledajte koliku socijalnu naknadu prima

Njemačka
Unsplash
VL
Autor
vecernji.hr
12.01.2026.
u 08:00

Iako bi odbijeni tražitelj azila trebao napustiti zemlju, grad Köln mu godinama produžuje privremenu dozvolu boravka (Duldung) jer ured za strance ne želi zatražiti zamjenske dokumente iz njegove domovine.

Državljanin Bosne i Hercegovine (41) s debelim policijskim dosjeom, trebao je biti deportiran iz Kölna još 2003. godine. Prvo je pobjegao, zatim se ponovno pojavio 2007., a 2009. je sud odbio njegovu žalbu protiv deportacije. Ipak, on je i dalje u Njemačkoj. Danas sa suprugom ima osmero djece, a socijalna služba im mjesečno isplaćuje nevjerojatnih 7.294 eura neto. S godišnjim primanjima od 87.528 eura, ova obitelj ulazi u deset posto najbogatijih stanovnika Njemačke, piše Fenix-magazin.

FOCUS online je istražio dosje 41-godišnjaka koji otkriva nevjerojatne propuste:

Mjesto rođenja poznato, država “nejasna”: Iako u dokumentima piše da je rođen u Bihaću i da je državljanin BiH, birokracija je njegovu domovinu godinama vodila kao “nerazjašnjenu”.

Namjerni nerad ureda: Grad Köln je priznao da uopće nije pokrenuo postupak za izdavanje zamjenskih putnih isprava. Opravdanje? Tvrde da to rade samo ako su sigurni da se deportacija može provesti, što u njegovu slučaju navodno nije moguće zbog “obiteljskih razloga” (rođenja djece).

BiH surađuje: Dok se Köln izgovara na dokumente, statistike pokazuju da deportacije u BiH teku glatko i da je u cijeloj saveznoj zemlji NRW samo jedna deportacija propala zbog nedostatka dokumenata.

Kriminalni dosje i ogroman trošak za porezne obveznike

Državljanin BiH je od 2010. godine redoviti gost sudova. Njegov dosje uključuje teške krađe, krivotvorenje dokumenata i prijevare. Trenutačno ga čeka novo suđenje zbog prijevare s poklon-bonovima u drogerijama. U Kölnu postoji ukupno sedam obitelji s deset i više članova koje primaju slično visoke iznose azilantske pomoći. Godišnje se u ovom gradu za potporu azilantima izdvaja više od 65 milijuna eura.

Oštre reakcije političara i policije

Zastupnik CDU-a, Gregor Golland, zgrožen je ovim slučajem: “Očito nedostaje volja gradske uprave da deportira kriminalca i njegovu obitelj. Poštenim građanima i poreznim obveznicima neobjašnjivo je zašto se nekome isplaćuje 90.000 eura socijalne pomoći godišnje. To je pljačka socijalne države.” Šef savezne policije, Dieter Romann, također kritizira sustav: “To je realnost: iza svake brojke stoji ogroman trud, ali dok god se toliki broj deportacija otkazuje u zadnji tren, jaz između onih koji moraju otići i onih koji doista odu ostat će ogroman.”

socijalna pomoć Njemačka

