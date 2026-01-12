Sustav u Njemačkoj totalno zakazao: Kriminalac iz BiH je trebao biti deportiran, pogledajte koliku socijalnu naknadu prima

Državljanin Bosne i Hercegovine (41) s debelim policijskim dosjeom, trebao je biti deportiran iz Kölna još 2003. godine. Prvo je pobjegao, zatim se ponovno pojavio 2007., a 2009. je sud odbio njegovu žalbu protiv deportacije. Ipak, on je i dalje u Njemačkoj. Danas sa suprugom ima osmero djece, a socijalna služba im mjesečno isplaćuje nevjerojatnih 7.294 eura neto. S godišnjim primanjima od 87.528 eura, ova obitelj ulazi u deset posto najbogatijih stanovnika Njemačke, piše Fenix-magazin.

FOCUS online je istražio dosje 41-godišnjaka koji otkriva nevjerojatne propuste:

Mjesto rođenja poznato, država “nejasna”: Iako u dokumentima piše da je rođen u Bihaću i da je državljanin BiH, birokracija je njegovu domovinu godinama vodila kao “nerazjašnjenu”.

Namjerni nerad ureda: Grad Köln je priznao da uopće nije pokrenuo postupak za izdavanje zamjenskih putnih isprava. Opravdanje? Tvrde da to rade samo ako su sigurni da se deportacija može provesti, što u njegovu slučaju navodno nije moguće zbog “obiteljskih razloga” (rođenja djece).

BiH surađuje: Dok se Köln izgovara na dokumente, statistike pokazuju da deportacije u BiH teku glatko i da je u cijeloj saveznoj zemlji NRW samo jedna deportacija propala zbog nedostatka dokumenata.

Kriminalni dosje i ogroman trošak za porezne obveznike

Državljanin BiH je od 2010. godine redoviti gost sudova. Njegov dosje uključuje teške krađe, krivotvorenje dokumenata i prijevare. Trenutačno ga čeka novo suđenje zbog prijevare s poklon-bonovima u drogerijama. U Kölnu postoji ukupno sedam obitelji s deset i više članova koje primaju slično visoke iznose azilantske pomoći. Godišnje se u ovom gradu za potporu azilantima izdvaja više od 65 milijuna eura.

Oštre reakcije političara i policije

Zastupnik CDU-a, Gregor Golland, zgrožen je ovim slučajem: “Očito nedostaje volja gradske uprave da deportira kriminalca i njegovu obitelj. Poštenim građanima i poreznim obveznicima neobjašnjivo je zašto se nekome isplaćuje 90.000 eura socijalne pomoći godišnje. To je pljačka socijalne države.” Šef savezne policije, Dieter Romann, također kritizira sustav: “To je realnost: iza svake brojke stoji ogroman trud, ali dok god se toliki broj deportacija otkazuje u zadnji tren, jaz između onih koji moraju otići i onih koji doista odu ostat će ogroman.”